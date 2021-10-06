《俗女2》森玲激吻撞到頭！盤點現實中超尷尬的浪漫時刻

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果然偶像劇裡各種濃情蜜意的橋段和花招都不是一般老百姓可以輕易模仿的，以下就為大家整理了幾個現實世界中，以為愛情高光時刻即將發生，卻反而「發生意外」的狀況和解法！
一、剛吃完重口味食物卻被索吻
偶像劇裡，男女主角先是深情對視，接著當主題曲副歌一下，兩人被放成慢動作的深吻劇情往往是收視保證，而現實生活中，當對方看著你的雙眼慢慢靠近，如果你腦海中跑過的卻是：「蛤？現在嗎？我剛吃完大腸包小腸啊！」該有多尷尬？因此保險起見，約會時還是別吃重口味的食物，並隨時備好口氣芳香噴霧或口香糖，以免花前月下的美好氣氛瞬間毀滅！也曾有網友傳授小撇步，感覺那個親密moment快來臨前，先偷偷吃一顆水果糖，對方在接吻時還能嚐到甜甜的味道喔！
▲約會時還是別吃重口味的食物，以免花前月下的美好氣氛瞬間毀滅！（圖／Shutterstock）
二、沒洗頭卻被臨時邀約
多數女性一定都有收到男友訊息，突然說要約見面，自己卻已經兩天沒洗頭的情急狀況！到底誰會像偶像劇女主角一樣，沒出門還妝髮一百分的在家裡晃來晃去啊？素顏倒不是什麼大問題，畢竟很多男生根本無法分辨女生有沒有化妝，但頂著一顆泰山頭和條碼瀏海，直男也是很難不察覺。此時「乾洗髮噴劑」完全就是油頭救星啊！（搭配天使唱歌BGM）若是沒有乾洗髮，透明的吸油蜜粉也能應急，在髮根處拍一拍，再稍微撥出蓬鬆感後，咱還是一條好漢！
三、在對方家裡廁所留下大禮包
女孩們不只不會像偶像女主一樣隨時妝髮到位，人體腸胃的「緊急狀況」也常常在各種關鍵時刻來攪局！尤其到對方家裡過夜時，若腸胃不配合，讓你在對方家裡廁所方便後留下難以消散的異味，對方還敲門問你「沒事吧？怎麼那麼久？」真的只能原地移民了。建議在前往對方住處前，最好不要吃會讓腸胃拉警報的食物（例如麻辣鍋、早餐店大冰奶），或準備消臭滴劑，才不會面臨需要挖地道開溜的窘境。
四、各種吶喊、跌倒、英雄救美
曾有網友想學人家在世界中心呼喊愛，於是三更半夜在巷子裡對著女友家大喊「XXX我愛你！」結果在朦朧月光下走出陽台的不是他的茱麗葉，而是隔壁住戶拉開紗窗，憤怒大吼「吵什麼吵！你以為現在幾點了！」一秒變成大糗包。更別提什麼故意跌倒還剛好給你親到對方，在馬路中央表演肉身護駕，從此互許終身的芭樂劇情，弄不好不但造成他人困擾，還可能掛彩或被檢舉！
以上，奉勸所有熱戀中，仍在顧慮形象的大家，和情人約會前就要進入作戰狀態，備好救援小物，避免在緊要關頭一失足成千古恨啊！最後也提醒各位情聖，日常生活中想製造浪漫時，一定要慎重考慮可行性和安全性，才不會出糗或受傷喔！