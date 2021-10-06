翻轉更美、築夢新北　侯友宜：盼新北邁向國際大都市

新北積極推動都市更新與城市建設，城鄉局今（6）日在市政會議中以「翻轉更美 築夢新北」為主題進行專題報告；新北市長侯友宜聽取後指出，盼透過城鄉局與各局處合作，引進私部門、美學顧問團隊的力量下，將新北打造為醫療、社福、旅遊、教育兼具美學的國際城市。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-06 15:35:13
城鄉局長黃國峰說，位於三重的第二行政中心，預計2022年1月動工、2026年完工，目前規劃衛生局、警察局、環保局等單位進駐，提供溪北地區民眾整合性公共服務；此外，串聯新北市府所在地新板特區、中央合署辦公大樓的新莊副都心，建構新北市三大軸心，打造新北市有質感的國際城市門戶意象，落實都更三箭政策。
侯友宜表示，未來十年是新北市大翻轉的時代，隨著農、工業的轉到現代化，不但要建構3個行政軸心，板橋、新莊、三重，也要透過軸心的翻轉建構一個讓我們兼具環保、創新、美化，市民能夠親近的景點；此外，包括五股夏綠地的整頓，及進行中的新泰塭仔圳市地重劃案等，都是未來新北發展的重點，要讓新北市成為大台北的中心，帶動全台灣的發展。
侯友宜補充，新北由過去重視「量」的開發，未來十年更重要的是邁向「質」的翻轉，在工業區立體化交通建設的動線構成當中，各項的市政建設都會融入城市美學，讓新北市變成一個燦爛、榮耀及現代智能化的大都市；期盼透過這十年的轉捩點，翻轉城市風貌，讓新北邁向國際大都市，打造好的生活環境讓市民能夠安居樂業、享受生活。
110年全國運動會將在10月16日開幕，侯友宜認為，無論是東奧獲得佳績的選手，或全運會的潛力選手，都要給予鼓勵與支持，同時也責成教育局及新聞局更要大力的來推廣運動，給予選手們加油打氣。