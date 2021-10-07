《逆局》移工角色表現亮眼 導演堅持臨演找移工揭原因
台劇《逆局》第二集中有來自泰國的非法移工角色，演員表現可圈可點，雖然是台灣人，但因為長得太像泰國人，對泰國文化也很有興趣，他很早就私底下去學泰語。而為求逼真，導演堅持啟用30-50個移工當臨演，甚至為了配合移工臨演檔期而更改拍戲時間，其中所提到的移工議題值得探討。
四方報/綜合報導
2021-10-07 01:00:00
《逆局》劇情設定在虛構的「東林市」，有不同國家的人來此謀生。劇中陳欣宏飾演的角色是來自泰國的Wodomsak。他因販毒在泰國遭通緝，曾是泰國毒梟的僱傭兵。來東林市擔任非法移工的他，最終被警察因調查命案嫌疑犯而逮捕他。偵訊時，他得知心心念念的女友死亡後，心靈被擊潰，淚灑現場。該幕讓不少網友表示受他演技精湛，連泰國網友也留言受劇情影響很傷心，稱讚劇組找來超會演的泰國演員，沒發現他並非泰國人。
該劇導演透露聽說他就是因為長得太像泰國人，經常被誤認，索性去學泰文。工作人員曾找來真正的泰國移工試鏡，但導演認為欣宏的演技可圈可點，因而讓他飾演這名角色。而場景在移工市集，為了逼真和寫實，還原移工市集的場景，導演啟用40-50名移工臨演，談到尋找的過程相較其他臨演困難。製作人陳亮材分析原因在於大部分移工來台灣多擔任勞工，工作在身很難安排工作。他說：「在台灣找歐美演員可以從模特兒經紀公司下手，但找東南亞移工的難度很高。」
最後劇組透過在台北車站或移工經常出入的市集沿路尋找，讓40-50名移工出現在劇集中。在導演莊絢維勾勒出的虛構城市「東林市」，他設想的是像泰國曼谷一樣的都市，外籍人口眾多，相隔一個街區便風格迥異，貧富懸殊。尤其故事情節牽涉移工，讓人一窺移工背後的人物刻畫，站在移工的角度看故事，也讓台灣大眾接觸到移工議題。
《逆局》斥資3億元，打造限制級懸疑劇，讓台灣的戲劇類型更加多元。該劇費時5個月殺青，翻譯成10國字幕，9月初在愛奇藝國際站上架，第2週即登上平台當週流量排行第3名，緯來電影台跟播，成績亮眼，在台灣論壇上也獲好評。
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