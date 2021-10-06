獨／台灣拍不出《魷魚遊戲》？魏德聖：不必跟別人比

韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起討論熱度，有望成為Netflix有史以來收視率最高影集。各界議論台灣為何拍不出來國際性影集？《NOWnews今日新聞》採訪導演魏德聖，他認為別人影集拍得好，才會有高討論度，但不必吹捧別人，來跟自己比較，這樣的話題年年都有。

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▲《魷魚遊戲》在全球爆紅，討論度極高 。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲》花費鉅資建造華麗場景，還有後製特效，呈現各種遊戲的詭譎多變，被視為是走紅因素。《賽德克巴萊》當年做特效同樣花費不貲，魏德聖說，錢很重要，拍戲要能回收才能帶動產業，有穩定報酬才能吸引人才，但整個影視圈結構更重要，需要經驗和時間，並非純靠金錢就能解決，還需要周邊帶動環境，「故事呢？重點還是在故事上」。

擁有極佳的敘事能力，創作出《海角七號》、《賽德克巴萊》這樣億萬票房的經典作品，魏德聖仍會面臨資金困窘的難關，醞釀多年的「臺灣三部曲」，去年大功闊斧募資拍攝，面對疫情與現實考量暫時喊卡，他仍在努力尋求政府和企業主的資金挹注，希望電影盡早復拍。

▲魏德聖導演（中）與劇組確認場景放樣勘驗。（圖／米倉影業）