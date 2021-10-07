紙本五倍券10／8開領！領取方式、優惠一次看

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五倍券紙本券9月25日開始預約登記，可以到五倍券官網、超商和郵局預定，並到超商和郵局領取，五倍券官網和超商的第一波紙本領取時間為10月8日到21日；第二梯次從10月25日到31日可以預訂，11月8日到21日領取。
郵局部分，則是在郵局官網登記，或是電話預約（0800-700-199），第一批在10月4日預定，10月12日開始領取，之後一路到明（111）年4月30日，都能透過官網、電話預定，並從11月1日開始開放現場領券，以及大宗預約領券；民眾若想幫家人預約，一次可預約5人（含）以下，郵局每天約有50萬個預約名額。
紙本五倍券 領取注意事項一次看
領券當天，民眾欲在超商領券，在7-11部分，用OPEN POINT APP點選振興五倍券專區，輸入政府發送的領券簡訊序號、身分證末四碼獲得數位領券條碼，持「數位領券條碼、身分證」至櫃台領取振興五倍券。
前往全家領券的民眾，則是在領取時間內前往選定之「全家」，並透過FamiPort機台的振興五倍券專區的「領取」功能，可插入健保卡（免輸入資料）或直接輸入取貨序號、身分證末四碼，確認領取明細後，列印領取單據，再至櫃台領取。
郵局部分臨櫃領券時，領有健保卡者，應攜帶健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件。
中華郵政也提醒，臨櫃領券時，請當場透過封套透明孔洞核對內裝的10張振興五倍券(1000元3張、500元2張、200元5張)，於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興五倍券；若於領券離櫃後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。
活用紙本五倍券 超商、超市、藥妝優惠全搜羅
1、超商部分
選擇711領券可以享有加贈7-ELEVEN購物金抵用券150元、指定CITY系列飲品買1送1超值優惠；選擇全家領券的民眾，領券成功者可享「400元全家便利商店滿額購物金」及「屈臣氏100元滿額購物金」。
萊爾富則是祭出領券時，持預定活動單據可拿滿額購物金50元（消費滿300可折抵50）、大杯美式／拿鐵同價位買一送一、會員送30Hi點點數，加碼抽Dyson吹風機等活動。
ＯＫ超商則是給予預訂民眾優惠，留存聯享有OKmart獨家加碼優惠，包括OKCAFE大杯莊園級拿鐵25元起，另外，全台820間門市也推出振興劵方案「8杯特價200元」、「20杯特價500元」等。
2、超市部分
全聯是加入領取紙本券的商家行列，給予持紙本振興券民眾，儲值振興福利金單筆滿1000元，即可獲贈500福利點，並可抽10000元振興福利金，週週抽100名，共1000名。
另外，PX Pay會員再加碼送50元折價券，在門市使用振興福利金單筆滿1000元，能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。
在家樂福用紙本五倍券，單筆消費滿1000元／超市單筆滿500元，就能兌換食衣住行全包總價值超過10000元獨家優惠「家樂福10倍券」1本，全台限量30萬本。
美廉社的會員持紙本五倍券消費即送一本「家購加碼券」，限定10月8日到11月30日換取，優惠包含，送6張15％回饋的加碼券，3張30元、2張75元、1張150元，會員於美廉社、美廉城超、心樸市集持紙本五倍券200元可買到230元、500元可買到575元、1000元可買到1150元；可獲10組線上購物「Go美廉」優惠碼，總額可折抵1000元。
3、藥妝店部分
屈臣氏是本次領取紙本券的商家，推出「振興五倍券放大攻略」，只要在五倍券官網預定紙本五倍券屈臣氏領取，10月8日起領取寵i會員更能加碼獲得6000點寵i點數；持紙本五倍券消費滿1000元，即送實體門市與網路商店可使用的1000折價券，12月29日前以紙本券消費，不限金額即可獲贈寵i點數3000點，滿5000元再加碼贈送50000點。
康是美同為本次領取紙本券的商家，推加碼好康優惠，到11月23日凡持乙張紙本振興五倍券消費，即享整筆消費85折優惠。
到寶雅消費的民眾，只要使用紙本五倍券，單筆消費不限金額，即贈100元折價金，可於寶雅線上購物使用。
搶紙本五倍券商機 各大百貨祭優惠
「微風百貨」祭出五倍券「放大七倍」優惠，凡是到旗下百貨，用紙本五倍券消費可以獲得微風積點禮遇會員點數60000萬點，等同於購物金6000元，同時可以兌換超過1000元的專屬五倍券來店禮，等於用5000元得到7000元。
「新光三越」不分實體或數位券，單筆滿3,000元送2,000元指定商品抵用金，實體券與數位券滿5,000元分別再贈500元與1,000元電子抵用金，最高可獲得3,000元優惠券，同時端出10萬元禮券抽獎活動；「遠東SOGO」主打持紙本券於指定業種滿2,500元送250元抵用券，餐飲滿1,000元送100元餐飲券。
「統一百貨時代」以紙本券5,000元、3,000元或1,000元可兌換7,000元、4,000元或1,200元抵用券，內含購物金與滿千抵百券；「台北101購物中心」紙本券餐飲消費享點數10倍送；「大葉高島屋」紙本券3,800元送400元抵用券；「三井OUTLET」不分振興券類型，單筆滿2,000元送250元抵用券，回饋率達12.5%。