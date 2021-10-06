台中購物節3.5億元預算　藍綠陣營混戰交鋒通過

台中市議會今 (6) 日進行臨時會，針對市府追加預算 84 億元三讀，其中台中購物節追加 3.5 億元，藍、綠市議員展開激烈攻防，民進黨議員林德宇要求清點人數，議場人數不足，議長張清照宣布休息 10 分鐘；讓藍營有時間招兵買馬。兩陣營展開混戰交鋒，兵荒馬亂中議長張清照宣布追加減預算 84 億餘元完成三讀。

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市議會臨時會今最後一天，審議市府追加台中購物節 3.5 億元預算重頭戲，議員林德宇質疑，市府各局處都遵守追加預算未通過前不得支應的規定，也未事先對外公告，就只有 3.5 億的購物節現金加碼方案預算被大肆宣傳，他痛批，市府這種做法根本就是不尊重預算程序，擺明只想蠻幹到底，讓議會根本不知道怎麼審。

民進黨議員看現場人數不足，要求表決，對此議長張清照說，不應自己時間用完才說要清點人數，接著由民進黨議員李天生發言亦要求清點人數，因議場人數未超過半數，議長急忙宣佈休息 10 分鐘，讓藍營有時間招兵買馬。

此時，國民黨議員多數趕回議場，人數終於過半。市議會又重新恢復。

議員賴佳微發言表示，則要求 3.5 億元記名表決，藍營市議員的不滿，兩路人馬分持海報衝到主席台前，藍綠營互嗆，現場鬧哄哄。國民黨高喊「振興經濟、刻不容緩」，綠營則手持「只有現金燕、沒有在地經濟、沒有程序正義」相杯葛，在兵荒馬亂中，議長張清照宣布追加預算 84 億餘元完成二、三讀通過。

國民黨團書記長陳政顯表示，國民黨並沒有以多數暴力強行通過追加減預算，而是與無黨籍議員有一致共識，認為應通過預算盡速讓市府振興經濟。