陳柏惟曾肇逃　基進黨主席：他曾擔心還能參與政治嗎？

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陳奕齊表示，當時他問陳柏惟聽過「修復式正義」嗎？在法律上的責任已盡之後，一項過錯所帶來的社會關係的破壞與傷痕，是「修復式正義」所關懷的核心；因此，要問的是，當時候的過失所導致各種「傷痕」，是否能有效弭平回復原本的平和狀態。陳奕齊也跟陳柏惟說，「你要用加倍的努力，來彌補你曾犯下的過錯」。
陳奕齊表示，如果政治是一種利用制度建構來服務眾人的事業，那麼好好地當一位政治家，就是最好的奉獻。因為，每個人都有很多缺點，也常想要懦弱，但是正因為知道自身的不完美、也會犯錯的人，才真正適合當「政治人物」，也才會知道「政治」，其實就是讓那些跟大家一樣的平凡人等，常苦於再怎麼努力似乎也無濟於事而想要放棄時，替他們著想、跟他們一起努力的人。
陳奕齊說，猶記得2020年在「亡國感」蔓延下的那場大選，陳柏惟扛下最艱困的台中第二選區，並撬開那雙把持壟斷台中中二選區數十年的家族勢力的一小角時，陳柏惟流著淚緊抱著他說，「奕齊，當大家都認為不可能時，我們把他實現了啊」。
陳奕齊說，那刻他回想起，讓苦於再怎麼努力也無濟於事而想放棄的人，重新相信，一起努力真的可以改變，才是一位好的政治人物，而這些話真的早已經嵌進入陳柏惟的內心深處了。從陳柏惟今天的回應與態度來看，他再一次的確信，陳柏惟是真的有把那天他所說的事情聽進去，聽進心裡去。
陳奕齊說，陳柏惟打從準備接受基進徵召時，從未迴避當年他的過錯。作為基進黨的主要創黨者與主席，從來不是尋找從未犯錯的聖人入政，而是尋找知道自己的不足、會犯錯也知道改正，也會願意學習成長，如同每個人一樣的平凡人，但有著一顆想讓台灣越變越好的熾熱之心的伙伴一起入政。