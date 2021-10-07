振興五倍券讚！高雄捷運公司推180天無限搭乘捷運

高雄捷運公司為鼓勵民眾將「振興五倍券」用於購買捷運票券，進而恢復搭乘習慣，創全國捷運同業之先，推出「180天無限搭乘」方案，自8日起將在高雄捷運各車站服務台發行，售價5000元，可不限次數、不限距離搭乘捷運180天，期望縮短運量復甦期間，提昇民眾對於捷運搭乘信心及吸引旅客回流。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-07 09:30:00
高雄捷運公司總經理張修齊表示，隨著疫情趨緩及各項防疫措施陸續鬆綁，該公司推出「180天無限搭乘」方案，以提昇民眾對於捷運搭乘信心及吸引旅客回流。
張修齊說，該公司推出的「高捷180天無限搭乘」優惠方案，採不記名、不限距離、不限次數、自8日起至111年4月30日止，凡親臨各捷運站服務台(限以一卡通設定)，持五倍券、現金、掃碼行動支付、嗶電子票證或閃刷信用卡等方式即可購買，是通勤族最優惠的選擇。
張修齊指出，8日起，一卡通發售以國慶主視覺「金陽雙十」為卡面的「110年度國慶版紀念卡」，每張售價200元，將搶先在高捷各車站及商品館限量實體販售，民眾可選擇於商品館購買單卡，或至捷運各車站服務台搭配「捷運二日效期」享每套優惠價400元，外地民眾則可自8日起至12日，在四大超商開放預購，歡迎民眾遊高購買，凡在高雄使用五倍券消費累積滿5000元，還可獲贈高雄券1000元，達標民眾也可選擇於捷運車站領取高雄券使用。