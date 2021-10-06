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一日56架次共機擾台創紀錄　央視主播：解放軍的打卡點

▲共機頻頻擾台，4日一度派出56架次軍機，創下紀錄。資料照。（圖／國防部提供）
▲共機頻頻擾台，4日一度派出56架次軍機，創下紀錄。資料照。（圖／國防部提供）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-06 16:44:35

中國正值十一假期，但是解放軍卻沒有休息，反而是對台灣的動作頻頻，10月4日一度派出56架次軍機擾台，引起國際關注。中國官媒《央視》主播剛強還特別錄製影片，針對共機擾台作出評論，指出就像十一假期民眾會前往景區打卡，解放軍也有打卡地，就是台灣附近的空域，剛強更在影片中在對台獨嗆聲，表示，「想搞台獨，先問問巡航的軍機答不答應！」

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中國解放軍近來動作頻頻，先是4日時派出56架解放軍機擾台海，5日又派遣1架運8反潛機進入我西南空域。自10月以來，連5天已累積共150架次軍機擾台。

《央視》主播剛強4日晚間錄製影片表示，在十一國慶假期，有很多人到景區打卡，「我們的藍天衛士也有一個打卡地，那就是台灣附近的空域。」剛強指出，10月1日以來，解放軍連續好幾天組織軍機，進入台灣所謂「西南防空識別區」巡航。「在大陸各地歡度國慶佳節之際，解放軍軍機巡航台海頻率增加，這說明解放軍時刻保持著高度的戒備，維護祖國統一，反制威脅挑釁不舍晝夜，更不分平日與節日。」

剛強提到，解放軍此舉，也讓島內台獨份子坐立難安，平日沒少收「保護費」的美國也抹不開面子，跳出來妄稱大陸對台施壓脅迫，但不論美國政客怎麼跳腳，都改變不了解放軍巡航自家領土的決心。

剛強強調，10月4日解放軍派出創紀錄的56架次軍機巡航台灣西南空域，用實際行動宣誓，堅決捍衛祖國統一，解放軍眼裡決容不下「台獨」沙子。從巡航的兵力規模、軍機構成，以及出動時間等方面的情況來看，解放軍空中力量已經具備強大作戰能力，可以隨時應對一切風險挑戰。剛強最還更說，「台灣是中國的台灣，想搞台獨，先問問巡航的軍機答不答應，問問解放軍答不答應，更要問問14億多中國人民答不答應！」

對於中國頻擾台灣空域，美國白宮、國務院及國防部4日分別表態，譴責中國破壞區域和平與穩定，並透露美方曾透過公開及私下管道，向北京表明立場。美國總統拜登也在5日時表示，曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，雙方同意遵守台灣協議。他也明確表明「我認為習近平除了遵守協議外，不應該做任何事」。

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