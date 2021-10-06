東區資深百貨斥資2億元華麗變身　1、2樓時尚改裝大升級

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至於原本的女鞋區則全面搬到二樓，搭配藍色沙發與提供一次性使用的襪子，再加上輕奢華感的空間，讓民眾試鞋更優雅。另外，6F特別增加近6成的男性潮流品牌，7F更有專寵男士的Men's Care Station，匯集10家高爾夫品牌進駐。
此外，金色三麥旗下微兜旗艦店新品牌「Pd by petit doux」也選在SOGO忠孝館開設，10月7日正式營運，裝潢呈現法式宮廷style，菜色也是原本微兜的升級版，但特別強調低碳水飲食，選用大量時蔬與優質蛋白質，減少精緻澱粉的攝取，希望帶動這股無負擔低碳料理新風潮。
遠東SOGO百貨忠孝館指出，自今年5月本土疫情爆發以來，6、7月業績直直落，直到最近消費力才慢慢恢復，但比較疫情之前業績還差了10%。不過，看好消費力逐漸提升，再加上館內10月8日至12月31日的五倍券10%回饋，以及11月11日將登場的週年慶，希望逐漸彌補流失的人潮與業績，帶動業績成長10%，預估全年業績較去年持平，但有機會成長。
至於遠百週年慶盛會即將開始，這次搭上五倍券風潮，推出使用紙本振興券於百貨服飾/名品當日單筆消費滿3000元即送2200抵用券。10月7日至11月9日化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200，百貨服飾/名品當日累計滿5000送500，大家電當日單筆滿10000送1000，麥森/B&O當日單筆滿10000送500。10月7日至11月1日期間1F國際精品當日單筆滿10000送1000，化妝品、內睡衣當日單筆滿10000再加送250。