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東區資深百貨斥資2億元華麗變身　1、2樓時尚改裝大升級

▲遠東SOGO百貨忠孝館擁有34年歷史，這次趁著大改裝將全面完成之際，邀請民眾體驗賣場空間華麗大升級。（圖／記者許家禎攝）
▲遠東SOGO百貨忠孝館擁有34年歷史，這次趁著大改裝將全面完成之際，邀請民眾體驗賣場空間華麗大升級。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎/台北報導

2021-10-06 16:46:28

振興五倍券本週五（10/8）將正式啟用，擁有34年歷史的百貨業者趁著大改裝將全面完成之際，邀請民眾體驗賣場空間大升級。像是原本美妝、鞋區的一樓，空間挑高，也將新增國際精品區與精品彩妝。女性鞋區搬到二樓，但空間更通透，打造法式優雅的試鞋區與提供一次性使用的襪子。此外，11樓也迎來法式宮廷style的低碳料理餐廳新品牌。

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遠東SOGO百貨忠孝館歷經34年來，斥資近2億元規劃最大手筆、1到7樓最大規模的改裝。原本美妝、鞋區共用的一樓，如今擁有挑高與更通透的空間，不僅是美妝專區，同時更有國際精品進駐，如SALVATORE FERRAGAMO、Chloé、GEORG JENSEN、RIMOWA等，10月下旬將陸續盛大開幕，另外精品彩妝HERMÈS也加入。

▲遠東SOGO百貨忠孝館進行大改裝，原本的女鞋區全面搬到二樓，搭配藍色沙發與提供一次性使用的襪子，再加上輕奢華感的空間，讓民眾試鞋更優雅。（圖／記者許家禎攝）
▲遠東SOGO百貨忠孝館進行大改裝，原本的女鞋區全面搬到二樓，搭配藍色沙發與提供一次性使用的襪子，再加上輕奢華感的空間，讓民眾試鞋更優雅。（圖／記者許家禎攝）
至於原本的女鞋區則全面搬到二樓，搭配藍色沙發與提供一次性使用的襪子，再加上輕奢華感的空間，讓民眾試鞋更優雅。另外，6F特別增加近6成的男性潮流品牌，7F更有專寵男士的Men's Care Station，匯集10家高爾夫品牌進駐。

此外，金色三麥旗下微兜旗艦店新品牌「Pd by petit doux」也選在SOGO忠孝館開設，10月7日正式營運，裝潢呈現法式宮廷style，菜色也是原本微兜的升級版，但特別強調低碳水飲食，選用大量時蔬與優質蛋白質，減少精緻澱粉的攝取，希望帶動這股無負擔低碳料理新風潮。

遠東SOGO百貨忠孝館指出，自今年5月本土疫情爆發以來，6、7月業績直直落，直到最近消費力才慢慢恢復，但比較疫情之前業績還差了10%。不過，看好消費力逐漸提升，再加上館內10月8日至12月31日的五倍券10%回饋，以及11月11日將登場的週年慶，希望逐漸彌補流失的人潮與業績，帶動業績成長10%，預估全年業績較去年持平，但有機會成長。

至於遠百週年慶盛會即將開始，這次搭上五倍券風潮，推出使用紙本振興券於百貨服飾/名品當日單筆消費滿3000元即送2200抵用券。10月7日至11月9日化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200，百貨服飾/名品當日累計滿5000送500，大家電當日單筆滿10000送1000，麥森/B&O當日單筆滿10000送500。10月7日至11月1日期間1F國際精品當日單筆滿10000送1000，化妝品、內睡衣當日單筆滿10000再加送250。

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