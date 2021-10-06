大方認私密片外流　熊熊首吐心境：酸民反而變少

去年9月，一支長達3分16秒的不雅影片在網上流竄，女主角被傳是熊熊（卓毓彤），但本人始終沒有正面回應，直到日前熊熊受邀上博恩的脫口秀《炎上》，才親口認了「影片被流出」一事，大方自嘲的態度讓網友直呼「Respect！」近日她分享上完《炎上》的心情，坦言接下邀約後曾一度反悔：「還來得及退出嗎？」
娛樂中心／綜合報導
2021-10-06 16:50:05｜2021-10-06 17:02:24
熊熊近來和陳大天一起上黃豪平的YouTube節目，透露當時博恩的公司要辦徐乃麟的吐槽大會，透過黃豪平詢問她是否有意願參加，熊熊一聽是博恩的邀約，立刻說「偶像！我要去！」後來就讓工作人員去接洽後續，自己則是完全忘了這件事。後來好友龍龍得知她要來，嚇得致電大呼：「我是妳我不會去耶！」
後來，熊熊越想越不對，便請人去詢問是否來得及退出，結果對方回應票都已經賣完，心想「好吧算了，就豁出去了」，最後硬著頭皮去錄影，她也開玩笑說，上過《炎上》後發現，「其實真正會傷害妳的，都是妳的好朋友」，此外，熊熊表示：「當你講完的時刻，就會覺得放下了！」
熊熊表示，其實錄完《炎上》後，酸民反而變少了，「因為我自己都diss得比他們還要嚴重」，加上一旦自己真心面對，酸民就再也戳不到妳的痛點。不過熊熊認為，登上《炎上》應該算是她演藝圈最好的里程碑，「巔峰之作！差不多可以退出了！」（編輯：楊穎軒）