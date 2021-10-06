國際插畫家聯展登場 疫情下用插畫療癒你我心靈

疫情下，人們更須要文化藝術滋養。一項由文化部文化資產局舉辦的國際插畫家聯展，今天在台中文化資產園區登場。這場名為「回到見你的90度角」聯展，共有來自22個國家，61名國內外插畫名家展出313幅作品，他們以不同的主題視覺、感官展現作畫初心，畫作融合文資與童心，重新演繹文化資產，也用插畫療癒你我心靈。





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文化資產局今天起在文化資產園區1916工坊舉辦「回到遇見你的90度角－國際插畫家聯展」開幕活動，這項展出也同時在國立彰化生活美學館舉辦，喜愛藝術朋友，可以兩邊觀賞，一次看個夠，展期至11月7日。





今天的開幕式別富創意，由文資局局長陳濟民、國立彰化生活美學館長尹彙武、台中市立圖書館長張曉玲、策展人國立台中科技大學商業設計系副教授洪祺森及多位插畫家，將象徵夢想與初心的明信片投入郵筒，同時繽紛汽球冉冉升空，寓意夢想起飛，莫忘初心。





陳濟民表示，受到疫情影響，上任半年以來，首次舉辦大型展覽活動。觀賞展出插畫作品，儘管是以不同主題視覺、感官等方式表現，總讓人會心一笑，很有療癒效果。這次很多參展者都在國際受到肯定，但因疫情還未解封，以致無法親自來台灣出席活動。





▲國際插畫家聯展今天在文化資產園區登場，來自國內外參展作品，疫情下，用插畫療癒你我心靈。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.6)

陳濟民指出，這次在1916工坊展出，希望能讓工坊的展示更豐富，透過傳統與現代的衝擊，重新演繹文化資產，將文化資產融入創意，希望觀眾也能欣賞文資創意。





統籌策劃這次展出的洪祺森表示，主題以「你/妳」來比喻初心，透過圖像將療癒力量傳達至每個人的心底；展覽結合台灣在地文化資產主題插畫，希望能帶給觀眾豐盛的視覺饗宴，透過創作者獨特的視角，展現出世界各國的文化資產風貌，並為插圖兒童讀物開闢創作新途徑。





配合國際插畫家聯展，台中市立圖書館共襄盛舉，展出500本國內外文資繪本，帶領民眾開拓視野，了解各國傳統文化之美外。正值雙十連假，圖書行動車也將開進文資園區，由志工導閱，歡迎連假一起享受名畫書香，歡度不一樣假期。



