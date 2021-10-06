確診機師兒隔離　北市2學校、補習班114人自主健康管理

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柯文哲表示，該染疫女機師已打過完整莫德納疫苗，最後一劑是在8月6日施打，曾飛往美國及新加坡，9月27日到10月1日進行居家檢疫5天，10月2日起自主健康管理，但可以出門，10月5日因有出國需求再做一次PCR，結果陽性確診，Ct值33，今天再做一次PCR，結果Ct值變22，「顯示一天內病毒量上升。」
柯文哲強調，目前不清楚染疫女機師是在美國還是新加坡染疫，回到台灣居家檢疫的5天還在潛伏期，5天後篩檢才發現確診，目前基因定序結果尚未得知，不能確定是否為Dela變種病毒，「由此可見，就算接種完整疫苗仍不會保證不會被感染，另就算是突破性感染，也是有可能傳染別人。」
北市府會後補充說明，表示該名女機師有兩名小孩，分別就讀於文山區及大同區的國小，目前兩名小朋友除了分別隔離外，兩所學校的相關人等，以及一間文理補習班也都進行相關人員的匡列，目前已經針對114名的接觸者，採取「加強版自主健康管理」。而兩校也從即日起進行停課，12日才能恢復上課。
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