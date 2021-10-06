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確診機師兒隔離　北市2學校、補習班114人自主健康管理

▲針對女機師突破感染一案，台北市長柯文哲6日在北市防疫記者會上表示，已經將其2個小孩進行隔離，而2個小孩分屬不同的國小及補習班，也已經匡列114人進行自主健康管理。（圖／記者丁上程攝，2021.10.01）
▲針對女機師突破感染一案，台北市長柯文哲6日在北市防疫記者會上表示，已經將其2個小孩進行隔離，而2個小孩分屬不同的國小及補習班，也已經匡列114人進行自主健康管理。（圖／記者丁上程攝，2021.10.01）

記者丁上程／台北報導

2021-10-06 17:12:20

一名本國籍的女性機師傳出確診，由於其兩名小孩分別就讀於文山區以及大同區的國小，台北市政府方面也立即啟動預防性停課。除了將2名小孩進行隔離外，兩所學校以及一間補習班，一共有114人進行匡列，並採取「加強版自主健康管理」。

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台北市長柯文哲今（6）日在防疫記者會上表示，該名女機師入境採檢及居隔期滿前採檢均為陰性，因有出國需求再採檢時陰轉陽，該個案的基因定序結果尚未得知，無法確認是否為Delta變種病毒，另其孩童的同班師生需隔離5天。

柯文哲表示，該染疫女機師已打過完整莫德納疫苗，最後一劑是在8月6日施打，曾飛往美國及新加坡，9月27日到10月1日進行居家檢疫5天，10月2日起自主健康管理，但可以出門，10月5日因有出國需求再做一次PCR，結果陽性確診，Ct值33，今天再做一次PCR，結果Ct值變22，「顯示一天內病毒量上升。」

柯文哲強調，目前不清楚染疫女機師是在美國還是新加坡染疫，回到台灣居家檢疫的5天還在潛伏期，5天後篩檢才發現確診，目前基因定序結果尚未得知，不能確定是否為Dela變種病毒，「由此可見，就算接種完整疫苗仍不會保證不會被感染，另就算是突破性感染，也是有可能傳染別人。」

北市府會後補充說明，表示該名女機師有兩名小孩，分別就讀於文山區及大同區的國小，目前兩名小朋友除了分別隔離外，兩所學校的相關人等，以及一間文理補習班也都進行相關人員的匡列，目前已經針對114名的接觸者，採取「加強版自主健康管理」。而兩校也從即日起進行停課，12日才能恢復上課。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14581例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14581例。（圖／NOWnews製表）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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