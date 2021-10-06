黃金切割！東區德向龍龍道歉　暗批經紀人「洗腦」

台灣脫口秀圈內訌，龍龍出面淚訴被欺負，被網友指控為罪魁禍首之一的東區德，昨（5）日在YouTube頻道《老男孩直播》公開道歉，表示當時開玩笑說跟賀瓏有特殊關係會性格扭曲，只是順著老K的話延伸，心裡沒有特定指某個人，對於被影射感到不舒服的女性道歉。





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▲東區德（右）等人直播向龍龍致歉，表示無意霸凌她。（圖／翻攝東區德YouTube）

東區德以「 最快樂的極端值 」為名直播，讓網友誤以為要開戰，憂心「血流成河」！沒想到迎來一場道歉大會，眾人坦承和龍龍行事風格不同，但見面還是同行，沒有要霸凌的意圖。 今（6）日是龍龍28歲生日，東區德還夥同一票男演員，為她唱生日快樂歌，被網友笑虧「高級酸 」，此舉 根本是「黃金切割術 」 。

不過話鋒一轉，他認為龍龍跟老K不合的問題，已經很多年，大家私下開玩笑，不至於水火不容。老K今年4月在「炎上」節目提龍龍前男友，老男孩直播則是9月初的事，結果這些話題全部一次性爆發，演變成「龍K之亂」。讓他質疑龍龍換了新經紀公司後，刻意炒作話題，才會向媒體哭訴，言談中還出現「邪教」、「洗腦」等字詞，暗指龍龍背後有人操弄新聞，為近日演出的舞台劇炒話題。





▲龍龍4月在「炎上」節目被老K開玩笑，直到9月爆發風波。（圖／翻攝龍龍FB）

針對東區德等人指控，龍龍經紀人「康姊」說，本來就幫龍龍排了多場採訪，沒有料到會爆出霸凌話題，針對炒新聞的抨擊，她不願再回應，問心無愧就好。



