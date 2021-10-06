黃金切割！東區德向龍龍道歉　暗批經紀人「洗腦」

台灣脫口秀圈內訌，龍龍出面淚訴被欺負，被網友指控為罪魁禍首之一的東區德，昨（5）日在YouTube頻道《老男孩直播》公開道歉，表示當時開玩笑說跟賀瓏有特殊關係會性格扭曲，只是順著老K的話延伸，心裡沒有特定指某個人，對於被影射感到不舒服的女性道歉。
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不過話鋒一轉，他認為龍龍跟老K不合的問題，已經很多年，大家私下開玩笑，不至於水火不容。老K今年4月在「炎上」節目提龍龍前男友，老男孩直播則是9月初的事，結果這些話題全部一次性爆發，演變成「龍K之亂」。讓他質疑龍龍換了新經紀公司後，刻意炒作話題，才會向媒體哭訴，言談中還出現「邪教」、「洗腦」等字詞，暗指龍龍背後有人操弄新聞，為近日演出的舞台劇炒話題。
針對東區德等人指控，龍龍經紀人「康姊」說，本來就幫龍龍排了多場採訪，沒有料到會爆出霸凌話題，針對炒新聞的抨擊，她不願再回應，問心無愧就好。
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