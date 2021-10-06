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共機頻擾台究竟為何？澳學者：打壓台灣參與國際空間

▲關於共機近日頻擾台的意圖，有學者接受外媒訪問時表示，中國除了是想壓縮台灣參與國際的空間，也是想在中國國慶前加碼宣傳民族主義。資料照。（圖／國防部提供）
▲關於共機近日頻擾台的意圖，有學者接受外媒訪問時表示，中國除了是想壓縮台灣參與國際的空間，也是想在中國國慶前加碼宣傳民族主義。資料照。（圖／國防部提供）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-06 18:21:59

共機近來頻頻擾台，4日一天就派出56架次軍機，創下過去紀錄。我國國防部部長邱國正今日（6日）示警，目前兩岸情勢是他「從軍40多年以來最嚴峻」的時刻。中共軍事對台動作增加，也引起國際關注，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛（Wen-ti Sung）表示，北京當局對外藉著軍機「秀肌肉」，來打壓台灣參與國際空間，對內則是在中國國慶日前後，加碼宣傳民族主義。

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共機近來大陣仗侵擾台灣空域，4日更達56架次侵擾各式我西南空域防空識別區(ADIZ)，是國防部從去年9月17日開始揭露共機動態以來，數量最多的一次。且自10月1日起計算，連5天已累積共150架次軍機擾台。

《BBC中文網》報導，澳洲國立大學雅太學院講師宋文笛對此作出解釋，指出北京的動作背後具有戰略意涵，對外來說，在中國國慶以及台灣「雙十」國慶期間，北京當局藉著軍機「秀肌肉」，不僅是向最近組成的澳英美安全聯盟（AULUS）提出警告，同時也要求各國停止協助台灣參與國際空間。對內則是在中國國慶日前後，加碼宣傳民族主義。

宋文笛強調，這特別是針對11月將舉辦的「中共十九屆六中全會」，這次大會將檢視九年來中國國家主席習近平的總成績，並且預計在很大的程度上，會影響2022年中共二十大的新一屆高階領導層的口袋名單。因此軍事主委習近平此刻升高對台威嚇姿態，有助於他偏好的人選，能夠更容易入列。

報導表示，也有分析稱，由於台北與華府正在談判將台灣官方駐美最高單位「台北經濟文化代表處」改成更具官方意味的「台灣代表處」。且在美國國會的推進之下，似乎有譜。因此以北京的立場來說，必須對此發出警告。

共機頻頻擾台也引起國際關注，美國白宮、國務院及國防部4日分別譴責中國破壞區域和平與穩定，並透露美方曾透過公開及私下管道，向北京表明立場。不過中國外交部發言人華春瑩則回應美方聲明，稱「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方有關言論嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。」

而美國總統拜登5日表示，他已經與中國國家主席習近平談到台灣議題，雙方同意遵守台灣協議。他也明確表明「我認為習近平除了遵守協議外，不應該做任何事」。

不過《BBC》報導指出，拜登所指的協議似乎是華府長期以來遵循的「一中政策」以及《台灣關係法》，該法明確指出，美國決定與北京而不是台灣建立外交關係，是基於對台灣的未來將通過和平手段來決定之期望。報導同時指出，這協議也讓華府能維持和台灣「強有力的非官方」關係。

報導表示，外界評估北京連番涉台的軍事行動，不僅是針對台北，同時是應對各國在南海更加活躍的軍事行動，特別是與北京關係近年來日漸緊張的澳洲以及日本。「國防安全研究院」副研究員蘇紫雲表示，在北澳的帝汶海經常遭到中國情報船的騷擾，對澳洲防衛也形成威脅，而台灣居於中共軍力的最前線，雙方若能有戰略情報的合作，對於區域安全有建設性作用。

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