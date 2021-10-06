連千毅有新目標！見康康「2年沒收入」 主動發通告幫忙
連千毅透過直播展開知名度，他近來除了幫助鄧佳華、李炳輝等人解決財務危機之外，前陣子也以2000萬邀約澎恰恰合作，希望能替他加速還債進度，但最後卻因對方考量到專業度不足而破局。而今（6）日連千毅又有「新目標」，坦言想要幫忙演藝事業正面臨低潮的康康。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-06 18:37:55
康康主持經歷豐富，近來卻傳出已經2年多沒有收入，據了解，他前陣子透露因受到疫情影響，丟失許多工作，整個人也無心打扮，甚至憔悴到連頭髮和鬍子都變白，而康康的臉書已經許久未更新，不過微博仍會曬出家庭日常，如今遭爆收入慘淡，讓粉絲十分心疼。
連千毅稍早就在臉書上發文，表示希望能邀請康康合作，讓他脫離失業低潮：「在高鐵上，看到康康哥的新聞，2年多來沒收入，生活陷入困境，待會請公司經紀人聯繫、發通告，希望能夠幫忙到他，謝謝。」貼文曝光後，引來許多網友關注，也有不少人留言替康康加油打氣。
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