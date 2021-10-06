搶攻振興5倍券 中友「翻轉動漫祭」超夯動漫大會師

雙十連假在即， 中友百貨推出「中友 2021 翻轉動漫祭」活動搶客。為配合防疫，今年將嚴格採取憑號碼牌入場，限制入廳人數，每場 200 人。配合中友購物節，全館消費滿 3000 送 300 電子購物券，動漫迷可以安排「一日動漫遊」，既參觀展出，又逛百貨血拼，保證是一趟紓壓行程 。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中友百貨即日起舉辦的翻轉動漫祭，舉凡漫迷喜愛的動漫全都到齊。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.6)

「中友 2021 翻轉動漫祭」 於 6 日起至展至 25 日 ，是中部地區最大型動漫活動。中友百貨企劃處經理簡聰政示，中友翻轉動漫祭邁入第四年，有鑒於往年造成大轟動，今年配合防疫，入場參觀把關嚴謹，消費者需事先領取號碼牌，依號碼牌上標註時段入場，防疫措施務必做到滴水不漏。

此外，搶攻 5 倍券商機，中友翻轉動漫祭推出 8 款破盤價福袋，最低 380 元起，還有近百款新品日貨與最新周邊商品；於動漫展區使用紙本振興券，消費滿額加贈限量動漫桌墊，還可參加抽獎，有機會將價值 10,500 元的『 iPad Wi-Fi 』，預 期可帶動整體業績上揚。

▲動漫迷看過來，正在中友百貨舉辦的「翻轉動漫祭」，方便巡禮，總計規畫十一主題區。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.6)

方便動漫迷巡禮， 「中友 2021 翻轉動漫祭」規劃 11 大主題展區，將時下最夯的動漫一次集結展出，包括近二年最夯《鬼滅之刃》推出巨大化 Q 版炭治郎公仔、療癒系《天竺鼠車車》推出巨大版「馬鈴薯」與「西羅摩」萌翻全場。《 JOJO 的奇妙冒險》將五代主角齊聚一堂，所有願望一次滿足。

▲超萌的天竺鼠車車吸引許多動漫迷搶拍打卡。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.6)

其他還有《無職轉生 ~ 到了異世界就拿出真本事 ~ 》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》與《進擊的巨人》等動漫展區合影區，開幕當天邀請人氣 Coser-Arger 楊哲、麵 MINA 與粉絲們近距離互動，現場還有擬真複製經典場景，讓人氣角色《鬼滅之刃》蝴蝶忍與無一郎陪你合影，精彩場景讓動漫迷們拍到手痠。





