美參院外委軍委領袖致函蔡總統　關切共機擾台

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中國近來加大對台軍事恫嚇，兩位重量級參議員向蔡總統表示，他們知道台灣站在中國挑戰最前線，作為參院外委會與軍委會領袖，他們很驕傲能在美國國會帶領立法作為，強化台灣安全與美台雙邊夥伴關係。
他們指出，有鑒於中國增加侵擾台灣防空識別區（ADIZ）頻率，「捍衛台灣人民與政府所體現的民主價值、自由市場原則，比以往任何時候都更為重要」。
中國10月以來共派150架軍機侵擾台灣防空識別區，相較去年整年約380架次，增加幅度驚人，引發美國、澳洲及英國等民主國家關切。
除協助捍衛台灣安全外，議員表示，他們也很驕傲能領銜推動幫助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分法案。面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台灣生產大量個人防護設備輸送全球，證明台灣有資格有意義參與國際組織。
梅南德茲3月領銜提出協助台灣重獲WHO觀察員身分法案，參議院全院8月6日以「一致同意」（unanimous consent）方式通過法案，接下來將送交眾議院審議。
議員說，在履行美方對「台灣關係法」與「六項保證」承諾上，美國國會一直是台灣最堅實的盟友之一。他們強調：「你們（台灣）可以指望我們會持續給予支持，確保台灣繼續作為美國在印太區域最重要夥伴之一。」（編輯：周永捷）1101007