辱華！中國男子愛車有「支那製造」貼紙 販售商家也被抓
中國遼寧省近日傳出，有家用車因為在車身貼了印有「支那製造」、日本軍旗等涉嫌辱華的圖文，遭當地警方逮捕審訊；而除了涉事車主，出售貼紙的商家老闆及客服，也都被處以拘留5天的行政處罰。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-07 07:43:25
綜合中媒報導，這起事件本月1日發生於遼寧省盤錦市，有民眾向警方舉報，一輛貼有「支那製造」、「武運長久」等字樣的轎車，在盤錦市街頭趴趴走，盤錦警方獲報後迅速展開追查，並於當晚將車主逮捕。
從網上流傳的影像可以看見，盤錦市警方對車主表示：「不抓你對不起全國人民，對不起所有犧牲烈士」，並要求車主大聲唸出貼紙上所印的字眼，而車主則聲稱，直到被捕了才知道有關字眼涉及對國格的嚴重污辱。
對於車主的說詞，警方顯然不太相信，至終車主被處以15日拘留，並罰款1000元人民幣。中國民眾也紛紛在微博上留言痛批：「專門訂製，怎麼可能不知道什麼意思」、「開除國籍，沒有什麼好說的」、「能不能加重這些行為的處罰，定個叛國罪」、「給我們盤錦人丟臉」。
根據微博官方帳號「盤錦網警巡查執法」，以及盤錦市公安局6日更新案件進度，貼紙是張姓車主透過某購物平台私人訂製的，商家老闆、客服都已被當地公安機關拘捕，處以拘留5日的行政處罰，並提醒人民，網路非法外之地，切勿以身試法