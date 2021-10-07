總裁畫家創作「生命之樹」 期將好運帶給不孕夫妻

事業版圖擴及兩岸，有總裁畫家美譽的江屘菊，因愛孫在茂盛醫院出生，見證了院方為海內外不孕夫婦帶來新生命，特別以一年時間創作「生命之樹」油畫，畫面描繪有輸卵管、胎兒及能量球等題材，象徵新生命的誕生，今天交由茂盛醫院收藏。院長李茂盛詮釋畫作，笑說「作品裏有輸卵管、精子，充滿生命驚奇。」





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江屘菊致力拼事業之餘，因緣際會下與公司職員一起習畫，因頗有成就而獲得總裁畫家美譽。江屘菊畫作融入東方金、木、水、火、土五行，更將水晶寶石入畫創作了「能量球系列」；這幅由茂盛醫院收藏的「生命之樹」是「能量球」系列代表作，將展示在醫院大廳帶給所有人正向能量。





▲有總裁畫家美譽的江屘菊創作能量畫，鼓舞求子父母勇敢不放棄。（圖／茂盛醫院提供）

在收藏儀式中，江屘菊說，自己的小孫子就在茂盛醫院出生，期間，她看到很多年輕夫妻辛苦求子嗣，讓她很感動，便發心要創作鼓勵他們。前後一年，她以「生殖、生命」為題，在巨幅畫布揮灑出紅、橙、黃、綠繽紛色彩，各寓深意。





她說，紅色系象徵著醫療團隊的活力、熱情、溫暖，以及來到這裡每個人的勇敢。至於主題則是孕育嬰兒，在畫面左邊是枝繁葉茂的大樹，與「茂盛」醫院語意相關，也象徵父母對孩子的摯愛。至於畫作佈局，則繪有6條輸卵管、10個胎兒、100多個能量球予以相輔，期許隨著新生命到來，幸福滿滿。





不孕症權威李茂盛院長表示，江屘菊畫作寓有生殖醫學輪廓，一朵朵能量球如同卵子與千萬精蟲大軍，在輸卵管相遇成為生命，象徵生殖力旺盛，也寓意早生貴子。在面臨少子化之際，這幅能量畫能帶給求子父母心靈撫慰，茂盛執行長李俊逸特別取名「生命之樹」，鼓舞求子路上辛苦求達陣的父母。





















