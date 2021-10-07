女副機師染疫！機組員「5+9」趨嚴？陳時中：目前沒考慮
國內再爆國籍女副機師確診，外界再度關注機組員現行「5+9」檢疫措施是否趨嚴？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，目前還沒有考慮，而且自主健康管理期間機組員仍可派飛短程航班。
記者顏真真/台北報導
2021-10-07 15:20:21
陳時中指出，目前密切接觸者採檢都是陰性，代表這時間點沒有向外傳染的能力，接下來就會到防疫旅館做相關隔離，隔離期間有發病或隔離完畢都會再檢驗。至於女機師是在哪裡被感染？指揮中心發言人莊人祥說在什麼地方感染？基因定序資料明日才會出來，驗出的Delta基因定序跟國內、國外個案有沒有相關及疫調，都要再做進一步調查。
不過，媒體進一步追問機組員「5+9」檢疫措施是否加嚴？陳時中指出現在是5天檢疫完畢驗一次，9、14天再驗一次，這次副機師個案很快就驗到陽性，「目前還沒有考慮要加嚴」，但會再跟民航局進行檢討。
對於有機組員抱怨派飛造成身心俱疲，擔憂成為防疫破口？陳時中則說要考慮連續派飛是否有對其他機組員稱加感染風險，但若都沒派飛，還拉長居家檢疫時間，恐怕對整體外銷貨物運作都會出問題，這部八會再與民航局、航空公司做討論。
至於目前機組員自主健康管理期間是否可以派飛短期航班？陳時中說現在是被允許的，若機組員派飛是長班，居檢時間就要重新計算，從回台時間計算起。
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