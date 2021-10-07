特企／全國電子5倍券再翻倍 精選商品優惠搶振興商機
政府為了刺激消費，10/8推出「振興五倍券」政策。揪感心的全國電子推出「全國揪振興 五倍再翻倍」的優惠。除10/8-10/14全館家電9折(部分商品不適用)，滿額+1元再多1件精選商品。10/31前，凡在消費前先綁定LINE會員，即可參加「一起振興霸」活動，有機會獲得50吋4K電視或最高2000元的折價序號。另可搭配指定銀行分期及行動支付獨家優惠，可享最高10%回饋或12000元的銀行回饋。
全國電子表示，搶攻五倍券商機就是要將消費者的五倍券翻倍，10/8-10/14全館家電下殺9折(部分商品不適用)，此外，全國電子還再加碼回饋消費者，推出全館消費滿額「加一元多一件」優惠，有機會以一元購入Dyson清淨機、LG電子衣櫥等超值好禮。舉例來說，購買三星65型電視除了有低於8折的優惠外，還可享有包含掃地機、除螨吸塵器、Tescom吹風機的好禮三選一，玩拉霸還有機會抽中2000元折價序號，換算下來低於77折，使用LINE PAY支付，還可再享1000點LINE POINTS獨家回饋！購買冰箱、洗衣機除了加碼送好禮外，購買LG指定家電還可以再抽百萬豪禮。
全國電子指出，凡於週末購買空調、冰箱等綠點商品可搭配環保集點，最高可以再拿2,000元。購買空調另享有最高8000元的原廠好禮，還有總統級精緻安裝及8年免費延長保固，還可以申請政府貨物稅減徵，最高退還2,000元。全國電子也建議民眾可以選擇有暖氣功能的冷暖空調，不僅為冬天做準備，也比使用電暖器更省電。
有意購買3C產品的民眾也可抓緊這次機會，活動期間購買指定桌機現折1000元，指定筆電享滿萬折五百元，還可參加好禮3重送。此外，欲更換手機的民眾也可參加「手機舊換新」活動，舊手機可依照回收的市值換新數位商品，有機會用0元把5G手機帶回家。
各大銀行看準振興五倍券商品，與全國電子共同推出獨家優惠，使用第一銀行信用卡單筆分期滿額最高回饋12000元；12/31前使用台灣Pay最高可享10%回饋；使用LINE Pay購買指定商品單筆滿2萬元可享LINE POINTS1000點，全國電子提醒消費者可善加利用銀行及行動支付獨家優惠才能將5倍券翻倍。
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