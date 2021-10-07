乳癌患者全乳切除 內視鏡矽膠義乳重建助重拾信心

40歲陳小姐9月洗澡時，摸到左乳房有腫塊，就醫確診罹患1期乳癌。經轉診中國附醫接受內視鏡全乳房切除，及前哨淋巴節手術，同時進行矽膠義乳重建，術後腋下傷口小，恢復快，義乳自然，讓陳小姐重拾抗癌信心。

中國附醫整形外科醫師黃宗君表示，考量病人屬於中等體型，沒有過度肥胖、皮膚鬆弛或是極度下垂的乳房等問題，適合用內視鏡義乳隆乳重建手術，經過術前充分討論能夠達到的手術結果後，選定義乳大小，目前術後恢復良好，乳癌乳房因為得到自然重建，憂鬱心情也得到緩解。





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黃宗君指出，傳統全乳切除手術重建，切除乳房組織及腫瘤後，把胸大肌打開，直接將義乳植入，現在內視鏡手術進步，透過內視鏡從腋下開刀約4公分傷口，剝離腫瘤及乳線組織取出，過程能精準分離胸大肌等附近筋膜軟組織，藉由高解析度鏡頭，也把軟組織做最好保留。





黃宗君說，患者完成全乳房切除後，由內視鏡手術將術前評估好尺寸的義乳植入乳房空腔，術後義乳可以完整被軟組織包覆，減少術後莢膜攣縮的風險，不再石頭奶、硬邦邦或疼痛，乳房外觀也更平順自然。





陳小姐說，得知罹患乳癌當下很震驚，隨即打起精神積極治療，並進行內視鏡義乳重建手術，目前術後約一個月，情況良好。她認為，能夠早期發現，早期治療很重要，且要保持正向樂觀心情，勇敢面對。





醫師提醒，雖然內視鏡乳癌義乳重建手術恢復較快，但術後需要引流管及傷口照護，2至3週時間無法洗澡碰水、避免辛辣重鹹的食物、患側上肢儘量避免激烈運動，也須避免趴臥姿勢。重建的外觀依照不同患者會有消腫自然的恢復期，一般約1至3個月可恢復較自然外觀，建議術前充分諮詢整形外科醫師討論細節，方能幫病患得到最適當的重建。





