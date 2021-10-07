今年以來共機擾台逾600架次 國防部：嚴重影響空防
56架共機4日侵擾我西南空域，創下去年9月國防部公布共機擾台資訊後，單日擾台最高紀錄。國防部統計，今年截至10月上旬已超過600架次，針對性軍事挑釁嚴重影響空防安全。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-07 15:08:04
根據國防部網站即時軍事動態統計，10月1日共38架擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日日夜間共39架擾台；10月3日共16架；10月4日日間52架、夜間4架，共計56架，也是國防部去年9月17日揭露動態以來，數量最多一次。自10月1日起至10月5日晚上10時50分止，共150架次共機擾台，美國、澳洲等國均譴責中國的軍事行動。
共機頻繁擾台，空軍頻繁出動軍機攔截監控，首當其衝是油料花費。今年3月21日，民進黨立委高嘉瑜在立院質詢時詢問國軍戰機耗費成本，空軍參謀長黃志偉說，不同機種飛行成本不同，F-16戰機每小時15萬、IDF經國號22萬、P-3C反潛機則是20萬。
共機擾台也造成空軍戰機消耗加速，上月23日19架共機擾台，嘉義基地一架F-16V戰機在緊急升空時，起落架卻意外收起，造成戰機輕損。事後空軍成立專案小組，檢討應是工作不慎所致，且無人員受傷，目前已採取多項精進作為，持續加強人員訓練，防範類似狀況再度發生。