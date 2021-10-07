巷仔內／英軍伊莉莎白女王號航艦前進南海　用意何在？

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去年11月，英國首相強森（Boris Johnson）在對國會視訊演說時證實，伊莉莎白女王號航艦2021年將率領英國與盟邦組成的特遣艦隊，執行20年來規模最大的部署任務，範圍涵蓋地中海、印度洋及東亞。今年5月23日伊莉莎白女王號航艦啟程出發，首度前往亞洲進行為期28周的操演部署。
就英國國家利益而言，在2020年1月正式與歐盟分手，擺脫歐盟束縛後，英國可以更自由與歐洲其他國家通商，印太地區占全球人口50%、近50%經濟產出，重新全球化的英國自然將外交軸心轉往印太地區。為了維護海外戰略與商業利益，英國在公海「自由航行權」立場與美國立場相近，南海為連接印度洋與太平洋的航運要道，但中國在南海占領的島礁上不斷修築軍事設施、部署飛彈，對周邊國家與航行於南海的船艦構成嚴重威脅，所以英軍重返亞洲與其他印太民主國家聯手，顯示北約願意與盟邦共同因應中國軍事威脅。
由於英國海軍採購的F-35B戰機交機數量仍不足，英國迄今只接收了18架F-35B戰機，其中有3架在美國進行測試，扣除本土訓練所需的飛機，只能派出8架F-35B戰機隨艦巡航，美國海軍陸戰隊大方借調10架F-35B與飛行員供英國指揮。
日本海上自衛隊直升機護衛艦出雲號（DDH-183）10月5日完成改裝後首次的F-35B起降驗證工作，出雲號改裝飛行甲板後已具備「準航艦」功能。由於F-35隱形戰機的亞太維修基地位於日本三菱重工在愛知縣小牧南工廠，美日英三國的航艦也都能夠起降F-35隱形戰機，未來三國可以透過F-35這款第五代戰機，在西太平洋聯合應對共機威脅，強化圍堵中國軍事威脅。