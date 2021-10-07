接見澳洲前總理艾伯特　蔡英文：盼持續強化台澳經貿連結

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蔡英文也說，在安全方面，看到澳洲政府對印太區域地緣政治變化積極因應，調整戰略，也跟美國、日本與印度持續深化四方安全對話合作，也在會談中共同關心台灣議題；另外今年澳洲政府也在許多國際場合中，公開聲援台灣拓展國際空間，也強調台海和平穩定的重要性。
蔡英文說，台灣願意貢獻力量，持續維持區域和平穩定，並且在疫苗、新興科技、氣候變遷、供應鏈合作等方面，跟所有共享民主自由價值的夥伴有更多合作。
蔡英文說，她要感謝艾伯特在台澳洽簽經濟合作協定，以及對台灣加入CPTPP的支持，還有不斷發聲呼籲對台海安全的重視。再次歡迎艾伯特，知道艾伯特非常熱愛戶外運動，台灣自然景觀非常適合登山健行，以及自行車旅遊，希望未來再次來訪問，要深入體驗台灣的美景與活力。
艾伯特則說，非常榮幸今天來到台北，會見台灣的官員，以及澳洲駐台代表。非常期待下次來台可以好好享受台灣的風景與美食，相信到那時大家就不用再戴口罩了。
艾伯特說，他也要恭喜台灣，因為台灣可以說是全球唯一幾個疫情控制非常卓越的國家，也沒有過多限制經濟活動及人與人之間的交流。而且台灣防疫如此卓越，還是建立在沒有辦法參與很多國際組織的前提之下。
艾伯特表示，所以此次來訪，他也是希望可以幫助台灣參與國際組織，因為這狀況已持續好幾十年，也希望這次不是最後一次，之後會常常來訪台灣。
艾伯特說，台灣在許多方面可以說是世界典範，尤其是在區域當中。因為70年來台灣從威權統治國家，已經變成蓬勃發展且多元的民主政體，讓印太區域國家了解，富裕的同時也可以享有自由與民主。
艾伯特也說，當然不是每個人、每個國家都樂見台灣的進步以及繁榮，像是台灣有些鄰居。這樣的前提之下，民主國家更應該團結一致。 近年來澳洲等國家可能過度專注在去別的地方宣揚民主價值，而卻忘了保護已經深耕的民主價值，從中找到平衡很重要，希望未來澳洲可以做到。
艾伯特表示，澳洲等國家能為台灣做的，就是繼續更深化關係，像是貿易領域。如果台灣可以加入CPTPP，那就更得以彰顯民主價值，希望現在的會員國都能支持台灣申請加入。