贏在起跑點！2021秋冬必收「無悔系」黑包TOP 3經典款

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官網定價：NT$126,000
2021剛亮相的這款LOEWE Goya方型包，一推出就造成時尚圈的轟動，外皮革採用頂級的小牛皮，搭配方正線條的輪廓，與精緻ANAGRAM標誌磁石釦打造而成，內裡則是以軟羊皮當內襯，簡約的方型外觀帶出鮮明強烈的個性，搭配經典零失誤的基本黑色，本年度黑色IT包款必須算它一個才行！
2. SAINT LAURENT/ LE 5 À 7黑色鱷魚紋壓花復古肩背包
官網定價：US$1,690
隨著《慾望城市》今年再度掀起話題，劇中凱莉御用的「腋下包」更讓半月型的復古款式大大翻紅，成為年度指標包款。不得不提到的就是這款SAINT LAURENT的「LE 5 À 7」，復古優雅的包身，搭配上金色YSL logo字樣，不失帥氣洗鍊的外型，讓人一眼就愛上。一共有光滑小牛皮、鱷魚紋壓花亮面皮革與啞光蟒蛇皮三種材質可以挑選，一推出更美到讓不少女星在INSTAGRAM上搶曬美照一波，像是品牌大使朴彩英Rosé、台灣女星昆凌與日本女星木村光希Kōki等人都曾揹它亮相。
3. LOUIS VUITTON / COUSSIN MM側背包
官網定價：NT$133,000
小編知道許多人都是因為LOUIS VUITTON的「MONOGRAM老花紋」而愛上品牌包款，但問題來了，如果你同時喜歡老花、卻又不想和別人撞款，那麼今年推出的「COUSSIN MM」就是你的必買清單啦。選用小羊皮材質打造獨特蓬鬆MONOGRAM壓花圖案，加上寬肩帶與金鍊條設計，搭配兩種尺寸、三種背法，相信COUSSIN MM已經成為今年時尚人士的必收目標，不論休閒、優雅風格都能完美駕馭，沒理由不入坑啊！
本文出自閨蜜旅代購