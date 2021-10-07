「熊好券」預算在議會卡關　柯文哲：要做就做到最好

新冠肺炎疫情趨緩後，為了振興台北市經濟，台北市政府日前宣布推出「熊好券」消費券方案，原本預計在8日正式上路，不過卻因為預算在台北市議會卡關，再加上預約民眾及申請特約商家的數目都不如預期，因此在昨（7）日晚間宣布活動延後一週。對此台北市長柯文哲今日則表示，對照其他縣市也沒有人在8日就開始，議會希望做好一點，市府這邊也同意，所以就延後辦理。
記者丁上程／台北報導
2021-10-07 11:46:58｜2021-10-07 11:47:12
柯文哲表示，因為其他縣市都比較慢，沒有人像北市一樣8日就上線，「後來議會的意思是說，把它準備好一點，我也同意。」柯文哲說，還是希望把熊好券做好，讓申請的人數多一點，要不然就是特約店家要多一點。現場記者也追問，議員因為「墊付」問題不讓預算通關？對此柯文哲則直言，墊付是一定要墊付，但是要準備好一點，要做就要一次做成功。
發言人陳智菡補充說明，原本是在明天熊好券要來公開抽籤，一來是北市府希望民眾跟店家的登記，都能把數量衝高，所以延一週對人數衝高來說也是滿不錯的。另外墊付的部分，因為還是有一些法律程序要走，議員們對於程序一定要完備才能通過，北市府方面也非常尊重。