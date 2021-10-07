特企／大潤發25週年百萬回饋 內湖5大賣場放大五倍券
配合振興五倍券將在10月8日正式上路，大潤發為感謝消費者25年來熱情支持，10/08至10/20號期間單筆滿5000元送500元現金抵用券(每人每卡期間限領2張，使用時間自10月21日至11月3日止)，另單筆滿500元即能參加摸彩，最大獎抽出Johnson@Mirror健身魔鏡、Apple Watch等多項好禮，加碼登錄發票即可週週抽即享券，總獎金高達百萬元的回饋！
週年慶美商街同慶，會員在賣場消費滿500元，即可領取指定美商街店家的優惠券。購買型錄特定家電品項刷大潤發台新聯名卡，獨享發幣10倍送，更能同步享有聯名卡滿額贈及分期活動；沒有大潤發台新聯名卡的會員也不必擔心，大潤發貼心為消費者精選眾多商品，最高送出20倍發幣。
此外，大潤發攜手IKEA、HOLA、迪卡儂、特力屋，內湖商圈五大品牌聯合加碼於10/08-10/31開啟五倍券放大活動！大潤發內2店、大潤發鮮食集祭出精選品牌優惠最高回饋2000元，部分商品優惠券無限量領取、回饋高達75折，而且還能與這次週年慶活動合併使用。相繼IKEA內湖店和HOLA內湖店，憑活動優惠券指定消費滿額，並持有其他內湖商圈聯合品牌的會員卡，將可兌換限量回饋贈品如下：
IKEA內湖店：消費家具家飾$200可兌換IKEA 365+ 保鮮盒乙個，至瑞典餐廳、瑞典超市購買麵包，即可享有買一送一優惠。
HOLA內湖店：出示活動期間發票消費滿399則可兌換特製威士忌焦糖肉桂捲乙份。
迪卡儂、特力屋亦推出加碼振興活動，好康一波接一波，更多資訊詳情請見各家官網查詢。