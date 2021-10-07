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疫苗到貨數將破2300萬　蘇貞昌：盼明起國人能享用五倍券

▲行政院長蘇貞昌表示，明天開始是第一梯次五倍券領用時間，又適逢國慶連假，呼籲國人同胞在防疫不鬆懈的前提下，戴好口罩勤洗手，好好享用五倍，大大消費。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌表示，明天開始是第一梯次五倍券領用時間，又適逢國慶連假，呼籲國人同胞在防疫不鬆懈的前提下，戴好口罩勤洗手，好好享用五倍，大大消費。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-07 11:54:55｜2021-10-07 12:04:28

五倍券明日正式上路，行政院長蘇貞昌今（7）日於行政院會中表示，這次五倍券要感謝國人同胞配合，齊心合力讓疫情受到相當程度穩定控制，接下來就是國慶連假，盼大家在防疫的同時，能夠好好享用五倍券，大大消費。

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行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌於院會中談及五倍券表示，感謝國人配合防疫，讓台灣疫情受到穩定控制，包含連續本土0確診，另目前疫苗接種率已提升到58%，在各縣市民眾持續依序施打的同時，疫苗到貨情形也有相當進展。

蘇貞昌說，今、明2天又會分別有3批疫苗到貨，本周到貨總數可望突破2300萬劑疫苗，超過台灣總人口數。

蘇貞昌說，五倍券以數位或紙本綁定的已有1600萬人，各部會加碼券更高達6400萬次總登入數，明天開始是第一梯次五倍券領用時間，又適逢國慶連假，可預見會有眾多民眾出遊或外出消費，呼籲國人同胞在防疫不鬆懈的前提下，戴好口罩勤洗手，好好享用五倍，大大消費。

 

羅秉成也說，明天五倍券開始領用，蘇貞昌在院會中有特別提示，要各相關部會做好準備，也請相關部會就準備情形有所說明。包含中華郵政、超商的準備情形，還有印製發送情形等等，各部會都表示準備妥當。蘇貞昌再三提醒，明天發放過程、流程都要注意妥適性，不要造成混亂，不再預期中的事情也要有所因應。



羅秉成說，五倍券發行對疫後經濟效應，就如同上次五倍券記者會上，國發會主委龔明鑫對外說明的，去年三倍券帶來1000億效益，預期如果能像去年一樣領用並擴大消費，可以到達2000億效益。

羅秉成說，經濟發展不容易，疫情下國人配合，穩定控制，經濟成長是11年來表現最好的一年，相信在五倍券刺激底下，經濟成長目標可望再提升，台灣疫後經濟應該是可以朝向樂觀方向看待。

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