疫苗到貨數將破2300萬　蘇貞昌：盼明起國人能享用五倍券

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蘇貞昌說，今、明2天又會分別有3批疫苗到貨，本周到貨總數可望突破2300萬劑疫苗，超過台灣總人口數。
蘇貞昌說，五倍券以數位或紙本綁定的已有1600萬人，各部會加碼券更高達6400萬次總登入數，明天開始是第一梯次五倍券領用時間，又適逢國慶連假，可預見會有眾多民眾出遊或外出消費，呼籲國人同胞在防疫不鬆懈的前提下，戴好口罩勤洗手，好好享用五倍，大大消費。
羅秉成也說，明天五倍券開始領用，蘇貞昌在院會中有特別提示，要各相關部會做好準備，也請相關部會就準備情形有所說明。包含中華郵政、超商的準備情形，還有印製發送情形等等，各部會都表示準備妥當。蘇貞昌再三提醒，明天發放過程、流程都要注意妥適性，不要造成混亂，不再預期中的事情也要有所因應。
羅秉成說，五倍券發行對疫後經濟效應，就如同上次五倍券記者會上，國發會主委龔明鑫對外說明的，去年三倍券帶來1000億效益，預期如果能像去年一樣領用並擴大消費，可以到達2000億效益。
羅秉成說，經濟發展不容易，疫情下國人配合，穩定控制，經濟成長是11年來表現最好的一年，相信在五倍券刺激底下，經濟成長目標可望再提升，台灣疫後經濟應該是可以朝向樂觀方向看待。