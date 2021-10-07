疫苗到貨數將破2300萬　蘇貞昌：盼明起國人能享用五倍券

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羅秉成也說，明天五倍券開始領用，蘇貞昌在院會中有特別提示，要各相關部會做好準備，也請相關部會就準備情形有所說明。包含中華郵政、超商的準備情形，還有印製發送情形等等，各部會都表示準備妥當。蘇貞昌再三提醒，明天發放過程、流程都要注意妥適性，不要造成混亂，不再預期中的事情也要有所因應。



