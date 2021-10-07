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孫大千：陳柏惟只知仇恨偏見　罷免案最大推手就是自己

▲孫大千批評陳柏惟只知仇恨與偏見，罷免案最大推手就是她自己。（資料照／翻攝自蔡易餘臉書）
▲孫大千批評陳柏惟只知仇恨與偏見，罷免案最大推手就是她自己。（資料照／翻攝自蔡易餘臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-07 12:02:03｜2021-10-07 12:03:28

台灣基進黨立委陳柏惟身陷罷免危機，前國民黨立委孫大千表示，抹黑台中市第二選區的選民，並不能改變陳柏惟不學無術的形象，陳柏惟罷免案最大的幕後推手，就是陳柏惟自己。

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孫大千上午發文指出，當時名不見經傳的陳柏惟能夠在2020年得到台中市第二選區選民的支持，其實很大一部分是因為搭了總統蔡英文的順風車。選民給了陳柏惟一個機會來證明自己，但是他卻沒有珍惜，不但如此，更糟蹋了這個寶貴的機會。

至於陳柏惟在立法院的問政表現，孫大千認為，陳柏惟在立法院的質詢，簡直就是荒腔走板、不知所云。既不具備專業能力，也沒有展現思考邏輯。一次又一次的質詢內容，只是證明了陳柏惟的腦袋中只有仇恨和偏見，陳柏惟罷免案對台灣民主政治最重要的意義，就是大聲地告訴每一位立法委員，選上了就應認真行使職權。」

孫大千表示，台灣人民每年在一位立法委員的身上平均花費將近1000萬元，正所謂爾俸爾祿，民脂民膏。孫指出，陳柏惟從來沒有認真思考過，立法院有113位委員，為什麼偏偏要罷免他，「當然是因為他的表現連普通立法委員應該具備的水準都沒有。」

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