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新光銀行「六家分行」喬遷開幕　擴大服務深度

▲（左起）由新光銀行六家分行蘇亞蘭協理、謝長融總經理、新竹縣楊文科縣長、新光銀行李增昌董事長、李紀珠副董事長、新光人壽黃敏義總經理及新竹縣杜文中議員共同出席六家分行喬遷開幕典禮。（圖／資料照片）
▲（左起）由新光銀行六家分行蘇亞蘭協理、謝長融總經理、新竹縣楊文科縣長、新光銀行李增昌董事長、李紀珠副董事長、新光人壽黃敏義總經理及新竹縣杜文中議員共同出席六家分行喬遷開幕典禮。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-10-07 13:30:00

新光銀行為服務新竹縣客戶，將原位於新竹市東區的東新竹分行遷址至新竹縣竹北市擴大營業，更名為「六家分行」，於6日舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行李增昌董事長、新竹縣楊文科縣長、新光銀行李紀珠副董事長、謝長融總經理及新光人壽黃敏義總經理等貴賓共同主持剪彩儀式，和與會貴賓及客戶共享分行喬遷開幕之喜。

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李增昌董事長表示，六家分行新址鄰近台鐵六家車站、高鐵新竹站及新竹科學園區，各項交通建設完善，竹北市是新竹縣人口數最多、密度最高的行政區，科技園區廠商帶來人潮產生群聚效應，新光銀行看中竹北及竹科的科技新貴發展潛力非常雄厚，希望藉由分行喬遷，擴大新竹地區服務的範圍與深度。

另外，總經理謝長融也表示，六家分行為新光銀行首家碳中和特色分行，新行舍除使用綠色建材及環保燈具外，屋頂預計建置太陽能板，可做為分行戶外招牌及照明使用，為呼應新光金控重視ESG及節能減碳的精神，未來將善用分行空間舉辦綠色環保及親子理財講座，讓客戶來行金融服務外，也能增長綠能知識。

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