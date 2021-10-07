新光銀行「六家分行」喬遷開幕　擴大服務深度

新光銀行為服務新竹縣客戶，將原位於新竹市東區的東新竹分行遷址至新竹縣竹北市擴大營業，更名為「六家分行」，於6日舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行李增昌董事長、新竹縣楊文科縣長、新光銀行李紀珠副董事長、謝長融總經理及新光人壽黃敏義總經理等貴賓共同主持剪彩儀式，和與會貴賓及客戶共享分行喬遷開幕之喜。
生活中心/綜合報導
2021-10-07 13:30:00
李增昌董事長表示，六家分行新址鄰近台鐵六家車站、高鐵新竹站及新竹科學園區，各項交通建設完善，竹北市是新竹縣人口數最多、密度最高的行政區，科技園區廠商帶來人潮產生群聚效應，新光銀行看中竹北及竹科的科技新貴發展潛力非常雄厚，希望藉由分行喬遷，擴大新竹地區服務的範圍與深度。
另外，總經理謝長融也表示，六家分行為新光銀行首家碳中和特色分行，新行舍除使用綠色建材及環保燈具外，屋頂預計建置太陽能板，可做為分行戶外招牌及照明使用，為呼應新光金控重視ESG及節能減碳的精神，未來將善用分行空間舉辦綠色環保及親子理財講座，讓客戶來行金融服務外，也能增長綠能知識。
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