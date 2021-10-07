朱立倫指控陳柏惟是「3零」立委　台灣基進正式提吿

陳奕齊表示，朱立倫與國民黨挑起報復性罷免，並且以一日一抹黑的方式選舉，根本是「三個袂見笑（不要臉）」。
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陳奕齊說，第二袂見笑是「龐大資源以大欺小」，擁有38席立委、394席縣市議員，每年政黨補助款2億3000多萬的全台第二大黨國民黨，霸凌打擊台灣政治場域上最微型，只有一席的台灣基進黨，以大欺小叫所有台灣人看不起。
陳奕齊說，第三袂見笑是「用造謠顛覆民主」，國民黨寄生台灣民主制度，卻屢屢用白賊、抹黑的方式影響民主選舉結果，如何為我們的下一代豎立良好的價值？民主是值得守護的，這是政治人物應該傳承給後代的基本精神，但朱立倫帶頭造謠，用許多的謠言變成罷免藉口，根本就是對台灣民主最大的污辱。
陳奕齊認為，民主制度下，每個台灣人都有監督國會議員的權利，但民主必須建立在真相為基礎的辯論攻防上，朱立倫聲稱資料引述自「口袋國會」，但口袋國會卻否認0提案是該單位公佈的資訊，這款白賊黨主席朱立倫，證明國民黨在台灣早已「政黨失格」。
黃帝穎表示，依據公職人員選罷法第104條規定「意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事」，可處5年以下有期徒刑；朱立倫造謠陳柏惟「0提案」，已被公督盟打臉，公督盟拿出數據，陳柏惟第三會期至少有七項領銜提案，反而真正零提案的是三個藍委。
黃帝穎說，朱立倫的三零說法，發言內容並未指明特定委員會的特定會期，因此國民黨事後辯稱陳柏惟是特定委員會特定期間「零提案」，顯然是事後硬拗；照國民黨的邏輯，則每個立委都可被罵「零提案」，因為可自行設定期限，擅自解釋哪一時期哪一委員會都沒提案？這種解讀毫無科學意義，可見朱立倫為了「惡罷」，已失去理性與專業。更嚴肅的是，罷免期間的造謠，已踩到法律的紅線，因此陪同基進黨告發朱立倫違反選罷法。