再瘦6公斤！簡嫚書身材火辣　曝必做核心運動和飲食秘訣

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關於核心肌群的重要性，相信不用再多說，簡嫚書也分享自己會做的五組核心訓練運動，左右各一回，如果想增加強度可以搭配彈力帶，核心肌群鍛鍊好，可以提高全身的平衡力與穩定度，當然還可以減去腹部多餘脂肪，練出完美的腹肌線條。
不會復胖的五個飲食秘訣
其實一開始，簡嫚書並沒有馬上投入運動，而是要飲食先讓體重溫和下降，等出現停滯期，才開始加入運動，鍛鍊線條。問到她持續至今、讓體重都沒變過的五個飲食秘訣，她的回答是1.細嚼慢嚥、2.每餐五至七分飽、3.減少糖份攝取、4.注意油脂的來源與品質，不好的油身體很難代謝、5.重質不重量的選擇食物。
平板身材的女孩要想擁有蜜桃臀，以下是簡嫚書分享的臀肌鍛鍊運動，她透露影片中拿的啞鈴有三公斤，新手入門的話可以先從一公斤開始練習。
忙碌人必學的時短高效HIIT（高強度間歇訓練）
忙碌的時代，沒有多少人可以花大把時間運動，因此，「用時短，功效高」的高強度間歇訓練（HIIT）越來越火紅，簡嫚書也是HIIT運動的愛好者，她分享的訓練整個做完大概10-15分鐘，時間雖然不長，但保證大腿炸裂全身超有感。
要有感瘦！運動項目一定要多元
根據這三年的運動經驗，簡嫚書說身體真的很難只靠局部訓練就「瘦下來」，還是要透過全身的參與才能達到最好的效果。局部訓練應該是針對弱項的加強練習，而同一組動作在幾次的練習後，也需要調整、變化，刺激不同的肌肉群，如同飲食需要均衡，運動項目也要多元才能真正做到有感瘦。
這次採訪正是第56屆金鐘獎頒獎前夕，簡嫚書以《她們創業的那些鳥事》中的美季一角入圍戲劇節目女配角獎，問到她覺得自己和「美季」最相像的地方、以及最不相像的地方？「長得最像哈哈哈哈～～～性格上樂觀、努力向上的部分也像。我真心覺得美季的個性比我討喜太多了，她的圓融與務實，太值得我學習。」
扮演「美季」對你有產生什麼樣的影響嗎？
「美季似乎也對我施展了魔法，因為林美季，我重新思考了「愛」這件事。不管傻傻的去愛、還是聰明老練地愛著，只要過程當下你全心投入，都是生命的養分。」
※ BY JASMINE LEE
（完整文章請看VOGUE.com）
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