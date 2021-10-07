防疫下周年慶開跑 新光三越吳昕陽：振興的燕子回來了
百貨業下半年大檔期周年慶風向球－新光三越南西店周年慶今（7）日開跑，但因應疫情，今年民眾入場沒有呈現一窩蜂，除排隊動線拉開距離，入場前也事先掃碼實名制，另外噴酒精、量體溫都有，容留人數也有計算，強調是「有秩序的分流」。新光三越副董事長兼總經理吳昕陽指出，今年人潮不輸去年，大呼「振興的燕子回來了」。
記者許家禎/台北報導
2021-10-07 12:25:09｜2021-10-07 12:26:21
新光三越南西店周年慶今日開跑，但防疫做足。除了排隊動線拉出距離外，入場前也有專人提醒掃碼實名制，再加上噴酒精與量體溫，至於入場速度也刻意放慢，留容人數都會計算過。業者指出，以往周年慶有4、5成的提袋率，但今年看好五倍券商機、疫情也有所控制，預期提袋率有6、7成，且全檔期全波段周年慶客單價，今年也估計多10%。
針對今年周年慶人潮，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽指出，今年周年慶人潮不輸去年，狀況還不錯，大致很滿意今天的狀況，畢竟疫情那麼久，看到那麼多人購物，覺得振興的燕子回來了，尤其疫情控制得宜以及五倍券加持，預期大家消費力將回溫。
吳昕陽表示，目前疫苗施打率近6成，期待周年慶有報復性的消費購物潮。他指出，以去年周年慶來看，當時疫情控制好，再加上現在施打率提升，相信消費者心理也較安心，因此看好第四季消費力，且今年加強online部分，經營高層化身達人推薦選品導購，都對消費者很有吸引力，預期將提升第四季業績，估全年業績持平甚至超越去年。
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