華航女機師確診Delta病毒 北市府：採檢158人全陰性
境外移入確診的案16377華航女機師，昨（6）日晚間的基因定序出爐，確定是感染Delta病毒株。而該案所匡列的9名居家隔離者，目前檢測結果都為陰性，至於該名女機師2名小孩所就讀的國小也進行擴大採檢，149人目前都確定採檢結果為陰性。
記者丁上程／台北報導
2021-10-07 12:34:10
台北市副市長黃珊珊昨日晚間在臉書上PO文透露，稍早接獲通報，該名女機師確診者的基因定序為Delta病毒株，Ct值也僅只有22，傳染力相當高令人憂心。由於該名機師已經在八月施打第二劑莫德納疫苗，等於又是一起突破性感染的案例。
而北市府方面除了將該名女機師的接觸者匡列居家隔離外，2名小孩所分別就讀大安區及文山區的兩間國小，以及一間文理補習班也隨即進行預防性停課。2名小孩的接觸者共114人也進行「加強版自主健康管理」，停課日期從6日至10日，預計12日恢復正常上課。
至於華航女機師的接觸者及擴大採檢的結果，台北市衛生局方面表示，匡列居家隔離的9人以及擴大採檢的149人，採檢結果都已經出爐，目前都呈現陰性反應。其中居家隔離的9人在隔離期滿以後，也會再進行第二次採檢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。