邱凱偉熬18年奪金鐘　謝老闆周杰倫「為您爭光了」

遠在國外的天王周杰倫，緊追國內熱門話題，繼將化妝師惡搞成《魷魚遊戲》的鬼娃後，又發文恭喜獲得金鐘獎最佳男配角的好兄弟Darren邱凱偉，他在IG限時動態說：「這位一直在我MV出現的男主角，最近拿下了在演藝生涯第一個獎，太替他開心了。」邱凱偉也感性回應：「謝謝老闆！為您爭光了，抱歉，久等了。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱凱偉（左）曾經和古力娜扎一起演出周杰倫（中）的歌曲《紅塵客棧》MV 。（圖／翻攝周杰倫FB）



▲邱凱偉難得扮古裝亮相，演出《紅塵客棧》MV 。（圖／翻攝周杰倫FB）

入行近18年的邱凱偉，演藝版圖橫跨綜藝、音樂、戲劇，曾在周杰倫的安排下，組成「浪花兄弟」發行唱片，2013年再以電視劇《親愛的，我愛上別人了》溫文儒雅的尚恩一角走紅，持續參與戲劇演出，苦熬了多年，這次終於以《我的婆婆怎麼那麼可愛》的蘇秉忠一角拿獎。





合作新戲《最佳利益2》的天心，曾提醒他先準備感言，邱凱偉卻認為對手太強大，得失心不敢太重，直到頒發最佳男配角獎項的那一刻，才開始有緊張感，聽到自己得獎時一度以為「是在開玩笑嗎？」能站在金鐘殿堂上拿著獎座，完成對父親的承諾，感覺一切像極了夢境。





▲邱凱偉曾經被酸只會靠周杰倫，仍理性回覆會加油 。（圖／翻攝邱凱偉FB）

▲老闆祝賀邱凱偉拿金鐘獎，他感性回應「抱歉，久等了」 。（圖／翻攝周杰倫IG）

家裡經營中藥行，邱凱偉原可輕鬆繼承家業，卻選擇在娛樂圈努力衝刺，有個光芒萬丈的好兄弟，獲得出鏡機會，是幸運同時也是包袱，面對外界目光，2015年被酸「天天跟著周杰倫」、「實在看不出才華」，仍理性回覆會加油，如今邱凱偉人生打磨拋光，以實力獲得肯定，生子、拿獎喜事成雙，不枉多年來的付出，他允諾要繼續堅持下去，成為妻兒最強大的靠山！



