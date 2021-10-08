邁入40階段找到最舒適的自己！隋棠的10個成長智慧金句

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隋棠認為，本身20、30、40的保養大致上沒有什麼不同，都很注重保濕，因為保濕能夠讓肌膚穩定，只要肌膚穩定就不會有太多問題。但若是回過頭要給20歲的自己一些建議的話，她希望年輕時的她能對待臉部肌膚更有耐心一點，「以前會仗著自己皮膚很好，所以卸妝都很粗魯，為了快速，就很大力的擦它、抹它、拉它，當時不覺得有任何的影響，覺得不管怎麼摧殘我的肌膚，它還是非常好，所以那時候沒有感覺，對它還蠻不好的。所以，現在會覺得，如果當時對待肌膚再溫柔一點，可能現在狀況會更好。」
尤其現在疫情期間，大家需要時常戴口罩，皮膚會容易悶到、乾燥、不穩定，保養還是一樣要加強保濕，隋棠一路以來的保養經驗發現，「只要肌膚的保水度夠，能有的問題就不會太大、太嚴重。」平時晚上清潔之後，隋棠會使用Ｗ.SHOW 全效精華，若感覺膚況乾了、在任何需要保濕的時候，也會使用全效精華加強，賦予肌膚潤澤。而她也時常在社群上分享自己素顏的照片，並表示喜歡臉上的雀斑，「一個女孩沒有雀斑，就像夜空少了星星」，有斑真的沒有關係，把膚質透過保濕、運動、睡眠、飲食顧好，我們都可以自信的閃閃發亮。
隋棠笑說，疫情期間維持身材真的是非常難，「因為我習慣去健身房透過重訓來雕塑體態，但是像現在沒辦法去的話，我就會用「跳繩」來替代，但說真的效果還是差蠻多的，所以我很期待能重新回到健身房。」過去隋棠不論工作再忙錄，每天還是會運動30分鐘，重量訓練和有氧運動交替訓練，在家跳繩自我訓練的話，選擇燃脂效果比跑步還好的「跳繩」是低時間成本、但高成效的全身運動，能讓忙碌的媽媽們只要抽出約15分鐘的小空檔，每天跳500~1000下左右快速爆汗，長時間累積下來保持體態也是很有效果。
除了努力跳繩，想維持體態當然還是要靠飲食控制，儘量挑選健康、原型的食物，減少米飯、麵包等精緻澱粉，並且多攝取蛋白質和蔬果。
這波疫情雖然帶給許多人危機感，但是相對來說，也增加許多新的可能性。疫情持續時，工作、學業上的變動、生活面的限制、計劃的停擺等等，都有可能使我們的情緒受創、壓力遽增。加上和家人在家裡的相處時間增加很多，摩擦、不滿、衝突也就更容易發生，試著在有限的空間裡，把「我都是為你好」的溝通起手式，用詢問對方感受、希望對方快樂的角度替代。
尤其幫助我們建構幸福人生的關鍵人物往往是家人，所以我們更要放下想改變對方的念頭，試著彼此之間少一點干涉，多一些自由和包容，給足每個人時間去調節這些生活變化所帶來的不同程度的壓力。因為，唯有在良性共振下的交流，是即使彼此觀點不同，卻仍然能讓對方感受到彼此是並肩作戰的夥伴。
疫情期間在家中的時間變長，和小孩在一起時間變多，讓許多家長相當崩潰，隋棠不諱言表示：「當然我也是，但是當我覺得瀕臨崩潰的時候，我就會去調整自己的心態。我覺得凡事就是一體兩面，我會選擇去看它比較美好的那一面，就像這個疫情讓我們多了很多很緊密的親子時光，這可能是我們人生接下來一輩子都很難再有的狀況，所以我還蠻珍惜它的，其實小孩真的一轉眼就長大了，要再跟他們有這麼多頻繁的、緊密的相處也不再是那麼容易。」
隋棠分享，其實她就跟一般媽媽一樣，每天為孩子忙碌的根本沒自己時間，有時候甚至也是披頭散髮沒時間好好打理自己，但千萬要記住：「不要讓自己無止盡的陷入這個情況，適時的自己拉自己一把很重要。」
隋棠給自己的10個成長智慧：
- 面對不熟悉、甚至和自己的價值觀背道而馳的人事物，我們容易在心中升起評斷，但要不斷提醒自己，我們是來學習、理解這個世界的，而非評斷。
- 所謂的成功，並不在於我達到了自己心目中的完美，而是我明白了，我已能全然的接受自己。
- 有能力的人，於外不顯山露水，於內寧靜而壯闊；而通常滿嘴自己多厲害的人，遇到問題都是別人的問題。
- 每個人都是自己過去的累積，無論那些過去是好的、不好的，讓人喜歡的、還是不喜歡的，都真實而有意義，卻不是絕對的，因為這些累積還在不斷持續。
- 想要找到真正的自己，需要不斷地內省、修正，並與自己對話，然後再一次一次去做出謹慎的選擇。
- 希望每個人都能夠在為人生全力以赴之餘，不忘抱抱摔倒的自己和他人，因為，我們每個人都在認識自己，和成為更好的自己的路上。
- 關係是鏡子，當你覺得對方變自私了，換個角度想，搞不好先變自私的是你自己。像現在，大家都說社會很冷漠，犯罪很多，卻忘記了共好的概念很重要，你自己要先懂得去愛、去付出、去改變。
- 無論人生會領著我們往哪裏去，路上遇到再多難題，都要懷抱披荊斬棘的信心勇往直前。
- 所有美好的改變都來自於先有混亂。
- 有運動就感覺一天不算太廢。
（完整文章請看VOGUE.com）
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