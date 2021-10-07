工鬥團體訴求基本工資調8%　籲家務移工應一起調漲

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《四方報》記者致電桃園市產業總工會秘書李虹妏，她表示：「現階段家務移工基本薪資只有17000元，應該要拉到基本工資的調幅，考慮到外籍看護薪資調漲會使某些弱勢雇主難以負擔，那就應該由政府出面補助這段差距，達成勞雇雙贏，長照問題政府本就應該出比較更多力」。
李虹妏指出，工鬥希望家務移工不要跟勞基法脫鉤，但現階段家務移工尚不適用勞基法，家事服務法也無法一步到位，呼籲在法律完備前應讓家務移工基本薪資調幅先跟上，補足現階段低薪的狀況，但該推的法令還是要持續推行。
另外，五倍券馬上就要開放使用，但目前只開放國人和外籍配偶申領，70萬外籍移工卻被排除在外。李虹妏表示，五倍券花完就沒了，這種一次性補貼對協助產業復甦的幫助本來就有限，效果也不會是長期的，更何況五倍券僅適用國人和外籍配偶，許多在台灣的外籍人士根本無法受惠。她表示，工鬥本來就不贊成五倍券這種一次性補貼，但若真要推行，外籍移工同樣在台灣生活、消費，應要能一體適用。
至於有民眾和資方質疑，本勞鮮少只領基本工資，因此調高薪資只會「爽到移工」的說法，李虹妏也加以駁斥，「本勞人數遠大於外勞，且很多本勞確實領接近基本工資的薪水，基本工資調漲後將能直接加薪，部分資方喊說調整基本工資只會受惠到外籍移工是沒有根據的，只是想阻擋薪資調高而已」。