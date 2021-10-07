COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

工鬥團體訴求基本工資調8%　籲家務移工應一起調漲

▲移工（示意圖／檔案照）。
▲移工（示意圖／檔案照）。

記者李芷涵/綜合報導

2021-10-07 13:27:31

《四方報》報導，基本工資審議委員會將於10月8日召開，工鬥團體於今（7）日召開記者會表達訴求，希望因應今年經濟成長創新高，明年基本工資月薪及時薪應調漲8%，疫情下獲利產業更要調薪，並立即推動產業別勞資集體協商機制。除了關注本勞薪資調整外，工鬥也點出在台家務移工目前仍不適用勞基法的困境，呼籲政府應調高家務移工基本薪資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家務移工是否應該適用勞基法的問題民間討論許久，政府一開始考慮到許多經濟弱勢的雇主無力負擔與本國薪資一樣的外籍看護，因此未將家務移工適用勞基法，但長期下來卻造成家務移工必須忍受高工時、休假極少、基本工資停留在17000元的低薪，且多年凍漲與台灣薪資水準持續擴大差距的不公平結果。為提升家務移工的勞動條件，民間團體也推動《家事服務法》，希望透過專法保障家務移工勞動權益，但因為各方意見拉扯一直難以通過，家務移工的權益也長年未有進展。

《四方報》記者致電桃園市產業總工會秘書李虹妏，她表示：「現階段家務移工基本薪資只有17000元，應該要拉到基本工資的調幅，考慮到外籍看護薪資調漲會使某些弱勢雇主難以負擔，那就應該由政府出面補助這段差距，達成勞雇雙贏，長照問題政府本就應該出比較更多力」。

李虹妏指出，工鬥希望家務移工不要跟勞基法脫鉤，但現階段家務移工尚不適用勞基法，家事服務法也無法一步到位，呼籲在法律完備前應讓家務移工基本薪資調幅先跟上，補足現階段低薪的狀況，但該推的法令還是要持續推行。

另外，五倍券馬上就要開放使用，但目前只開放國人和外籍配偶申領，70萬外籍移工卻被排除在外。李虹妏表示，五倍券花完就沒了，這種一次性補貼對協助產業復甦的幫助本來就有限，效果也不會是長期的，更何況五倍券僅適用國人和外籍配偶，許多在台灣的外籍人士根本無法受惠。她表示，工鬥本來就不贊成五倍券這種一次性補貼，但若真要推行，外籍移工同樣在台灣生活、消費，應要能一體適用。

至於有民眾和資方質疑，本勞鮮少只領基本工資，因此調高薪資只會「爽到移工」的說法，李虹妏也加以駁斥，「本勞人數遠大於外勞，且很多本勞確實領接近基本工資的薪水，基本工資調漲後將能直接加薪，部分資方喊說調整基本工資只會受惠到外籍移工是沒有根據的，只是想阻擋薪資調高而已」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀