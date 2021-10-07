林智堅啟動竹縣產業拜訪 竹科媽媽街頭立看板挺大新竹
新竹市長林智堅拋出「大新竹」合併升格倡議，更積極啟動竹縣產業拜訪行程，引發諸多討論與大新竹民眾迴響。近日有一群在地「竹科媽媽」搶搭時下手機廣告文案，在新竹縣市重要路口豎立看板，訴求大新竹升格將能促成「交通就很順」、「竹科就很有力」、「水就很好喝」。竹科媽媽代表吳小姐說，最期待教育資源落差、塞車等問題能透過升格解決，提升生活品質。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-10-07 13:44:57｜2021-10-07 13:57:59
大新竹升格提出約一個月以來，根據民進黨內部民調，國人支持升格的比例已從5成提升至6成，林智堅近日更積極啟動竹縣拜訪行程，上周特地前往新埔柿子農場請益，媒合竹市青創店家，打出大新竹產業行銷第一步。
據了解，行程曝光後，各界迴響熱烈，更有不少竹縣產業界人士，私下力邀林智堅前往交流，對於大新竹升格也表達樂觀期待。
而近日新竹縣、市街頭，包括經國民生路口、68快速道路竹東匝道口等，紛紛出現創意看板，主打竹科優勢、交通、教育、喝好水、觀光旅遊，呼應林智堅所提之大新竹升格的倡議。像是「大新竹升格就很有力」讓竹科更有競爭力、「大新竹升格就很順」上班下班不塞車、「大新竹升格就很好喝」乾淨水放心喝等等，引發民眾討論。
據透露，看板來自一群竹科媽媽的創意發想。竹科媽媽吳小姐說，期盼透過升格解決長期困擾民眾的問題，包括水源管理、塞車、教育資源不均等問題，透過整合，也能讓新竹縣市的觀光大爆發。
新竹市民江先生也說，自從移居新竹後「交通是心中永遠的痛」，大新竹交通需要通盤規劃，尤其期待輕軌能盡快實現，真正解決長期以來縣市缺乏公共運輸的問題。