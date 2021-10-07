美日不同調！共機頻擾台 共同社：岸田政權避免表示關切
共機近來頻頻擾台，自10月以來，連5內就已經累積共150架次軍機擾台。美國白宮、國務院及國防部4日分別表態，譴責中國破壞區域和平與穩定，不過對於中國軍方戰機進入台灣防空識別區，日本政府的態度卻與美國不同，日媒報導指出，日本政府疑似避免表示關切。更顯示出與美國之間的溫差。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-07 13:49:48
針對中國軍機連日頻繁擾台，先前美國白宮、國務院及國防部分別表態，譴責中國破壞區域和平與穩定。目前人在法國訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日時也表示，美國非常關切中國在台灣周圍的軍事挑釁活動，強烈敦促北京停止脅迫台灣，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。
《共同社》報導，針對共機擾台一事，新任官房長官松野博一僅表示「期待和平解決」。而外務省發言人吉田朋之也反覆強調，「期待通過當事者之間的直接對話，實現和平解決」，並未進行批評，且對於要求中國停止「恐嚇」的美國，吉田朋之也未做出評論，僅表示「平時就與美國緊密溝通」。
報導指出，日本政府相關閣僚在近日記者會上，對於共機擾台一事，雖然紛紛表達「將關注動向」、「台灣海峽的和平穩並很重要」等，但始終措辭謹慎，顯示出與措辭強烈批評中國的美國之間的巨大差別。
《共同社》指出，岸田新政權在表示要警惕中國的同時，也考慮到日本首相岸田文雄稱中國是「鄰國、是最大的貿易對象國。是對日本很重要的國家」，報導認為，岸田新政權在瞄準中國強化多邊防衛的同時，也希望維持日中關係，因而避免對中國軍機進入台灣防空識別區表達關切。