美法官核發臨時禁止令　擋德州嚴苛反墮胎法

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皮特曼作出裁定時說：「本庭不再支持這種剝奪如此重要權利的冒犯性行為，一天也不會。」
美國總統拜登的司法部9月9日控告德州，尋求對這項法律核發臨時禁止令，在10月1日聽審時聲稱此法違反美國憲法。美國聯邦最高法院9月1日以5比4票數讓此法生效。
「德州心跳法」是美國境內最嚴格的禁止墮胎法，只要能偵測到胚胎心跳，通常約在孕期第6週，一律不得墮胎，即使是因亂倫或性侵懷孕也不能例外，但許多婦女在懷孕6週時仍不知自己有孕。
這項法律也讓一般民眾能執行禁令，針對在偵測到胎兒心跳後仍協助提供墮胎的人，如果民眾成功向他們提告，可獲得至少1萬美元（約新台幣28萬元）獎金。批評人士說，這項條款讓民眾變成抓墮胎的檢舉魔人。
司法部聲稱，這項法律妨礙女性行使終止妊娠的憲法權利。美國聯邦最高法院1973年對「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）作出判決時，認定婦女墮胎權獲得憲法保障，讓全美墮胎合法化。美國司法部也主張，此法不當干預聯邦政府提供墮胎相關服務的行動。
德州州長艾波特（Greg Abbott）捍衛德州心跳法的合法性。他的辦公室在聲明中說：「最珍貴的自由就是生命本身。」
美國計劃生育協會（Planned Parenthood Association of America）說，聯邦法官發布這項臨時禁止令，代表德州法院無法受理依據此法提出的訴訟。
美國計劃生育協會執行長強生（Alexis McGill Johnson）在聲明中說：「法院早該發布今天的禁止令，我們很感謝司法部迅速採取行動。」
強生說，她希望這項禁止令有望讓德州墮胎提供者儘快恢復服務。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1101007