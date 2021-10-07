中市雙十國慶直播線上看　現金好禮三重抽

雙十國慶即將到來，台中市政府今年升旗典禮配合防疫縮小規模，取消民眾入場觀禮，避免人潮群聚，改採線上直播。民政局長吳世瑋表示，10月10日上午7時40分起透過民政局臉書粉絲專頁觀賞直播，還有3C小家電、禮券、現金好禮三重抽，邀大家一同歡慶110年雙十國慶。

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吳世瑋表示，今年國慶升旗典禮以「閃耀國慶-台中之光」為主題，雙十圖騰主視覺意象融入台中城市重要建設，展現台中發展軌跡以及價值與榮耀。典禮並邀請代表國家征戰奧運的台中體育健兒舉重國手謝昀庭及自由車選手馮俊凱領唱國歌，還有多次榮獲全國冠軍的東山高中競技啦啦隊現場表演，展現青春活力，台中之光閃耀國慶，輝映台中城市光榮。

吳世瑋指出，雖然國內疫情趨緩，但防疫工作仍是首要任務，守護大家健康安全，今年升旗典禮改採線上直播，並推出好禮三重抽。「第一重抽獎」，觀看民政局臉書直播並按讚，將抽出7位幸運觀眾，有機會獲得平板電腦、微電鍋、電動刮鬍刀、電動牙刷、吹風機等3C小家電；「第二重抽獎」，此次升旗典禮召集台中市10區特色吉祥物，化身可愛社交距離防疫宣導員，民眾可參加人氣防疫宣導員票選，將抽出10位幸運投票者，每人可獲得5000元禮券。

此外，台中購物節10月10日正式開跑，歡慶雙十國慶再加碼，今年升旗典禮線上直播將有台中購物節大彩蛋，典禮最後快閃表演將公布直播貼文指定「留言字句」，民眾只要在限定期間內在民政局臉書直播貼文留言，即可參加「第三重抽獎」現金大放送，40位幸運兒，每人可獲得5000元現金。

民政局說明，台中市今年雙十國慶不一樣，線上直播在家看，還有互動好禮三重抽，預計10月12日抽出並公告於民政局臉書