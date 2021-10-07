王家梁、許維恩婚禮進度曝光　伴郎人選「需看交情」

39歲的藝人許維恩出道後桃花不間斷，今年在白色情人節認愛小6歲的王家梁，怎料小倆口進度神速，除了在「520」宣布求婚成功之外，也將於下個月11號登記結婚。王家梁今（7）日受邀參加青年籃球賽活動，替今年HBL冠軍的學弟泰山高中開球，他透露婚禮一定會在明年舉辦，因為疫情目前尚未完全趨緩，自己與許維恩也想先把事業、工作處理好。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-07 17:03:09｜2021-10-07 17:23:37
從小就愛打籃球的王家梁，每年都會關注母校泰山高中的球賽，私下也會替學弟妹們加油打氣，先前在節目《全明星運動會》表現亮眼的他，還因此變得更壯，而王家梁先前受訪時，就透露伴郎、伴娘一定會找節目中，一起同甘共苦的夥伴們，不過人選也尚未出爐。被問到是否有考慮邀請周興哲的哥哥、好兄弟周予天當伴郎，王家梁笑說：「那就要看他跟我的交情，會不會好到明年，沒有的話我就不會找他，只會找他來吃一桌，但是那一桌他要包很大包。」也表示今年絕不會舉辦婚禮，一定會選在明年。
事實上，王家梁早在幾個月前，就預告與許維恩登記結婚的日期，會選在自己或是與對方的生日，不過礙於他本身9月11日的生日，遇到Delta群聚感染事件，所以暫時延期，如今許維恩11月11日的生日即將到來，再加上又是每年的「光棍日」，又具「終結的單身」的涵義，所以王家梁就決定在當天把許維恩娶回家。
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