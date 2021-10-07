肇逃後再爆涉賭！陳柏惟喊冤：只是和朋友去玩快打旋風
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，昨日被爆出10年前車禍肇事逃逸，此事引發各界熱議，今（7）日又被網友爆料到電子遊藝場賭博，陳柏惟對此澄清表示，只是去打電動，有時候會玩快打旋風，但是否認賭博。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-07 15:09:59｜2021-10-07 15:24:54
PTT上網友爆料，搜尋判決書檢索系統，發現9案中有7個都有陳柏惟，包括誹謗、恐嚇危害安全、妨害名譽、公共危險等，其中肇事逃逸陳柏惟已經承認，質疑其他2個賭博案判決是否也是基進黨立委陳柏惟本人，並翻出他過去受訪時曾說過「父親是賭場場主。」
陳柏惟下午受訪表示，當天是去電子遊藝場，去那邊打電動，有時候會玩快打旋風，有時候會玩機台猜猜看哪一邊？當天情況是有一些人發生賭博事實，警察臨檢把整棟大樓都叫去，「我是做證人，之後不起訴，不代表我在賭博」。
陳柏惟強調，社會當然可以公審這件事，台灣很多電子遊藝場，也有跳舞機、打鼓機，不代表每人都是去賭博，「我就不是，我就坐在那邊玩我的遊戲」，公審要有一定程度，當時我是在玩遊戲，警察包圍前後門就把所有人送上車，最後列為證人，不起訴。