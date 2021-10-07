特企／新光銀行響應國際失智症月　推動失智友善環境

新光銀行秉持「失智友善．新光陪伴」公益精神，以關懷、陪伴、同理、社會參與四個面向，循序漸進推動「失智友善」各種行動計劃，連續四年共同響應每年九月的「國際失智症月」。
新光銀行今年以「憶起守護」為失智友善推動主軸，特別結合機構與分行舉辦「憶起守護行動公益站」活動，先於3月至4月與「臺北市中正區健康服務中心」合作，在台北地區的中正、城內分行舉行；8月至9月再與「中華民國失智者照顧協會」合作，在台中地區的向上、中華、大墩、水湳分行舉行，邀請輕度失智症長者來分行擔任一日樂齡服務生，支持失智者展現自我能力投入社會。
「一日樂齡服務生」透過分行營造友善安全環境，鼓勵輕度失智症長者走出家門來行與民眾互動，由長者主動接觸民眾，送上迎賓餅乾、口罩及失智宣導文宣，讓民眾可更理解失智症，破除一般對失智症者的刻板負面印象，達到雙向溝通目的。
為兼顧防疫及失智友善的推動，新光銀行今年度亦將部份活動由實體轉為線上進行；除與「台灣失智症協會」合作「記憶咖啡講座」，邀請資深照顧者家屬及專業醫師分享照顧經驗及失智衛教宣導之外，更與「中華民國失智者照顧協會」共同合作，舉辦「忘不了的愛：失智友善．新光陪伴」國際失智症月宣導系列活動，舉辦線上憶起秀記者會，讓輕度失智症的長者也能線上走秀展現活力