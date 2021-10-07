農委會因應CPTPP將推7大措施 陳吉仲：讓影響轉為正面
針對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）對國內農業衝擊，農委會主委陳吉仲今（7）出席「農遊券」活動時強調，農委會已全面研擬7大措施，要讓CPTPP對農民的影響，降為最少，且也會將其轉為正面的。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-07 15:07:31
陳吉仲表示，加入CPTPP對整體國家發展絕對是非常正面，但不可諱言會對我國農業某些品項造成影響；農委會已全面研擬7大措施，包含推動進擊型農業、推行地產地消、建構完整冷鏈場域與供應鏈、擴大對地綠色環境給付、強化檢疫與檢驗、擴大推動農業保險、發展農業六級產業化等，這部分也已向立法院提出報告。
至於什麼時候才會讓這些措施上路，陳吉仲強調，不需要等到加入CPTPP後，再啟動這些因應措施，現在就開始進行相關調整，例如明年水稻政策將進行大區輪灌，減少2000多公頃的面積；另外，也實施稻米的收入保險，確保農民收入維持一定水準；更重要的是，行政院也給了農委會相當多的經費進行公共建設，包含84億的冷鏈計畫、92億的自動化計畫、灌區外農水路工程等。
陳吉仲稱，加入CPTPP是與11個會員國進行貿易協議，與加入WTO不同，我方針對個別該保護的農產品項，會特別與會員國進行協商；另外，如果要做為零關稅的產品，也會積極爭取緩衝時間，並利用這段緩衝來進行產業調適；此外，針對可能的影響，會具體啟動更多措施，例如增加標示國內產品的國產標籤等。
陳吉仲說，只要農漁民因為加入CPTPP而受到影響，農委會絕對會出手把這樣的影響降到最低，並把這些影響轉成正面，目前也正積極啟動相關工作。