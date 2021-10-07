特企／Roborock掃地機器人百貨週年慶　好禮送不完

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銷售突破三億新台幣的2022重磅新機皇石頭掃地機器人Roborock S7/S7+ 除了延續LDS 雷射建圖、手機 APP 監控、降噪包覆設計、2500PA最強吸力、超大容量 300 ml 水箱及5200mAh電量…..等優勢外，亦新增了每分鐘 3000 次聲波震動拖地、超音波地毯識別「自動抬臀」、全新軟膠主刷抗毛髮纏繞設計、兒童安全鎖、自動集塵並過濾空氣等5 大全新功能。
為迎接疫情趨緩後的百貨週年慶需求，Roborock石頭科技於全台百貨專櫃推出「女王組合」，Roborock S7+掃地機器人與Roborock H7無線吸塵器組合限定優惠價38,888元 (限量100組)，加碼送Roborock H7原廠收納立架、Roborock S7+耗材禮盒、品牌太空頸枕、品牌咖啡隨行杯、品牌電腦後背包、品牌束口袋等六大豪禮（組合市價51,998元）。
針對各大百貨週年慶檔期，指定商品並推出限時限量優惠活動；週年慶開跑當天於石頭科技百貨專櫃選購石頭掃地機器人(指定型號Roborock S6 Pure 、Roborock S5 Max ) 獨享價$9,999 up，每櫃限量20台，數量有限，先結帳先贏！
週年慶期間購買並享有官方線上登錄活動三重送：1.延長保固一年 2.指定時間於官方粉專互動抽好禮 3.線上登錄表單送石頭科技官網電子禮券$500(限石頭科技官網使用)，相關優惠詢問可洽詢Roborock百貨專屬優惠 LINE@官方帳號 https://lin.ee/rdsOxor
Roborock石頭科技 台灣專櫃據點之週年慶檔期：
北部：
板橋大遠百：10/21-11/21
信義新天地Ａ8：10/21-11/14
太平洋SOGO忠孝店：11/11-11/22
中部：
太平洋SOGO新竹巨城店：12/02-12/13
新光三越中港店：10/07-10/31
南部：
新光三越台南西門店：11/11-12/05
高雄漢神巨蛋店：10/14-11/09