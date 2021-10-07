楊勇緯代言台中購物節　盧秀燕公布市民限定獎

台中購物節將於

10

月

10

日至

12

月

9

日舉行，搭配中央振興券的發放，市府推出超過

3

億元現金獎項、逾

6

萬個紅包，加上

1

戶千萬好宅，並由謝金燕代言，今

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日再公布購物節第二代言人為奧運奪牌柔道選手楊勇緯，邀請全國民眾到台中消費抽大獎。市長盧秀燕表示，過去

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屆台中購物節舉辦成效良好，今年也期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

在

9

月中旬曝光的台中購物節宣傳中，市府經濟發展局找來謝金燕代言，與市長盧秀燕一搭一唱打響台中購物節聲量。經發局今再進行第二波宣傳，找來台灣柔道體壇首位在奧運奪牌的選手楊勇緯擔任第二代言人，並首度公布宣傳影片，邀請大家來一起來台中購物。

盧秀燕表示，為鼓勵民眾拿振興券到台中消費，市府編列超過

3

億元，透過購物節讓民眾抽現金，經費昨日已經市議會通過；購物節活動期間，累積

500

元登錄發票或收據就能抽獎，活動期間天天抽

1

千組

5000

元、週週抽

10

組

10

萬元，每月再抽

1

組

100

萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅。

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▲台中購物節10月10日至12月9日，搭配中央振興券的發放，市府推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅(圖／柳榮俊攝2021.10.7)

盧秀燕說，感謝麗寶建設提供位在雙十路的好宅作為購物節壓軸大獎，也謝謝台北富邦銀行推出許多好康方案。另為了與民眾多多互動，台中購物節

FB

粉絲團也推出好禮相送，在購物節期間，粉絲團每週都有活動，中獎民眾參加活動就有機會抽中目前最新上市的

iPhone

手機，週週都送，一連送出

10

支

iPhone

，歡迎踴躍參加。

經發局指出，市府也遵照議會的建議，增加市民專屬抽獎項，每週抽的

10

萬元額外加碼

2

組限定市民得獎，每月抽的

100

萬元再額外加

1

組限定市民得獎。

經發局表示，因疫情關係，改變了許多民眾的消費習性，今年優惠店家融合了實體店家與線上、電視、電商購物平台，提供多元性消費方式。購物節期間在台中市內店家消費並下載「臺中購物節

App

」登錄發票，消費金額每累計滿

500

元即獲

1

個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以

3

倍計算，意即只要消費

167

元就能獲得一組抽獎序號；不僅如此，這次購物節更與台北富邦銀行合作「消費金額

FUN

大

5

倍加碼抽獎機會」，如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更直接以

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