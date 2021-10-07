宋仲基首聚宋慧喬「最親弟弟」 雙帥上班模樣引爆討論
「釜山國際電影節」昨（6日）開幕，Netflix即將上線的影集《地獄公使》、《以吾之名》主演劉亞仁、「最美小三」韓韶禧，以及宋仲基紛紛現身紅毯，這也是最強30代（歲）「忠武路代表演員」宋仲基、劉亞仁再聚首，而劉亞仁身為宋慧喬最親的「弟弟」，紅毯星光熠熠之外，也掀起不小討論。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-07 15:44:59
「釜山國際電影節」相隔2年再度舉辦紅毯活動，突破以往「電影只在電影院上映」的慣例，今年主辦單位特別在「OTT官方單元」新增「On Screen」單元，期許「釜山國際電影節」會成為敏捷應對社會文化變遷的電影節，串流平台Netflix也一口氣帶領7部巨作參與，包含宋仲基主演的電影《勝利號》、《暗夜天堂》、韓韶禧和朴熹洵、安普賢主演的《以吾之名》、劉亞仁與金賢珠主演的《地獄公使》 、《犬山記》、《白色通行證》、《上帝之手》等。
有趣的是，曾在2010年演出掀起韓流追劇熱潮的《成均館緋聞》男主角宋仲基、劉亞仁，在戲劇播出11年後的今天，被韓媒譽為具有全球影響力的30歲「忠武路代表演員（在電影裡表現亮眼且被大眾認可的演員才具資格擁有這項稱號）」，2人皆出席了這次「釜山國際電影節」，開幕式成為全場亮點。宋仲基雖然是開幕式主持人，不過也因為其作品《勝利號》是官方「On Screen」單元的邀請作品，將會出席之後的訪談活動。
劉亞仁28歲因電影《思悼》拿下第36屆《青龍獎》最佳男演員，因此獲封「最年輕的影帝」。他演藝圈人脈廣，與同公司的宋慧喬交情甚篤，2017年雙宋結婚時，劉亞仁就代表女方友人上台致詞，2人關係如同姊弟。
劉亞仁與金賢珠主演的影集《地獄公使》，改編自同名暗黑網路漫畫，劇情描述突然出現的地獄使者，在全球各地倏然現身，將人類打入地獄，一個宗教組織大力宣揚這是神聖審判的真理，影響力與日俱增，並與試圖查明事件真相的人交織在一起，因而引發故事的展開。
Netflix也特別打造紅毯專區，邀請到演出第77屆威尼斯國際電影節唯一入圍的韓國電影《暗夜天堂》女主角全余贇，她大露香肩拍攝逗趣小影片，展現性感又俏皮的一面。賺人熱淚影集《Move to Heaven：我是遺物整理師》的「可魯」陳俊翔，穿起西裝展現成熟一面之餘，拍小影片時卻又恢復原本活潑可愛的一面。
壓軸登場的，則是即將上線的《以吾之名》主演「最美小三」韓韶禧、朴熹洵以及安普賢，同劇的張栗和李學周也一起走紅毯，演員群不同於劇中幫派分子與刑警的凶狠模樣，在動態鏡頭面前難掩參加大型國際影展的興奮與開心。